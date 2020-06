EA Play Live : Madden NFL 21 se montre et se date, mise à niveau PS5 et Xbox Series X gratuite

Présentée également cette nuit, en même temps que FIFA 21 sur next-gen, Madden NFL 21 a dévoilé sa date de sortie ainsi que des images de qualité 4K sur les prochaines plateformes d'amusement à la maison.

Et comme chaque année, Madden NFL 21 repousse toutes les limites (les boundaries si vous préférez) à base de nouvelles fonctionnalités ramenardes, des innovations de jouabilité et une expérience optimisée aussi bien sur la génération actuelle que sur la prochaine. Trêve de bavardages intempestifs, sachez que Madden NFL 21 sera disponible le 28 août 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Origin et Steam.

Les abonnés EA Access et Origin Access pourront même l'essayer dès le 21 août. Madden NFL arrive sur Google Stadia cet hiver et Madden NFL 21 Mobile sortira le 6 août avec une toute nouvelle application.

Ce n'est pas tout puisque même si le Smart Delivery ne s'appliquera pas à ce titre, grâce à l'offre spéciale EA SPORTS, les joueurs qui achèteront Madden NFL 21 sur Xbox One obtiendront la version Xbox Series X, de même que ceux qui achèteront Madden NFL 21 sur PlayStation 4 obtiendront la version PlayStation 5 sans frais supplémentaire, avec de nouvelles fonctionnalités exclusives aux nouvelles machines.

Des exceptions s'appliquent toutefois puisque cette offre ne s'applique pas aux versions disques physiques.