R6 Siege : Pro League, BDS gagne enfin, Team Vitality en fin de classement

La roue tourne très vite en Pro League. La troisième journée de la joute continentale (Saison 11) sur Rainbow Six Siège a vu les deux équipes francophones de l'élite européenne en découdre ce lundi. Avec un succès des BDS eSport aux dépens de Team Vitality.

Forcément soulageant. Et soulagé. Seule équipe francophone (la structure est suisse, les joueurs sont français) engagée lors du prochain Six Invitational, BDS eSport faisait pâle figure dans cette saison 11 de Pro League, avec deux défaites au compteur après autant de journées de disputé et une sacrée bulle au compteur points. Mais cette troisième journée de PL a enfin souri aux partenaires d'Elemzje, dans l'actu il y a peu pour avoir remplacé Panix, sorti de l'équipe au même titre que leur coach "Fisker", en tout début d'année.

Opposé dans un duel fratricide à Team Vitality, BDS a fini par faire plier la structure à l'abeille (7-2) sur Consulate (on rappelle qu'en Pro League, les matches se disputent en BO1, sans prolongation). Et ce résultat n'est pas sans incidence au classement puisque "V" chute à la toute dernière place, alors que BDS, requinqué par ses trois premiers points en PL cette saison (toujours mieux pour la confiance à un mois du Six) se replace à la 5e place. A noter que les quatre dernières équipes (BDS et Vitality donc) sont à égalité de points, avec un succès chacun.

Le choc entre Rogue (avec le Français Hicks dans ses rangs) et Team Empire a accouché d'un nul (6-6), qui permet aux Russes de conserver la tête. La 4e journée aura lieu ce mercredi. En attendant, vous pouvez retrouver le classement et le détail des matches joués ici.

Le programme de la 4e journée de Pro League