Vitality : Le coach de Jo-Wilfried Tsonga, Thierry Ascione, arrive comme directeur de la performance

La Team Vitality continue à peaufiner son projet esportif et s'en donne toujours autant les moyens. La structure à l'abeille a annoncé l'arrivée d'un ancien tennisman et aujourd'hui coach du Français Jo-Wilfried Tsonga.

À voir aussi : Interview de Vitality-SDF : "l'eSport va habiter le Stade de France"

Mathieu Péché, médaillé olympique de canoë-kayak, comme manager de l'équipe Counter-Strike : Global Offensive. Le Stade de France comme nouvel écrin et plus exactement comme lieu de base de son propre centre de performance, voué à assurer l'éclosion et la progression de plusieurs de ses équipes. Le projet esportif de Team Vitality ne cesse d'avancer et une nouvelle carte vient d'être abattue par la structure à l'abeille. Et pas des moindres.

Ces dernières heures, "V" a choisi Thierry Ascione, ancien tennisman français mais surtout actuel coach de l'ancien numéro un tricolore Jo-Wilfried Tsonga, comme directeur de la performance. Ce dernier, dont l'annonce avait déjà fuité ici et là, ne débarque pas seul et sera épaulé d'un préparateur mental, Pier Gauthier et d'un ancien joueur de Counter-Strike, Ludovic Lacay, également ex-joueur professionnel de poker.

Using decades of expert training at the highest professional level to unleash the full potential of our CS:GO players. Meet our CS:GO Performance Staff that will guide our team to the summits. #VforVictory pic.twitter.com/iOa5wnp6bs - Team Vitality (@TeamVitality) January 20, 2020

Ce trio va justement s'atteler dans un premier temps à soutenir et à superviser l'équipe CS:GO, avant d'étendre son travail sur les autres équipes de la Team Vitality. La collaboration entre "ZywOo", élu meilleur joueur du monde sur le FPS de Valve et ce tout nouveau staff n'aura pas attendue cette officialisation pour débuter : Thierry Ascione et ses lieutenants avaient déjà pris leurs fonctions en décembre dernier, lors de l'EPICENTER, avec le résultat que l'on sait pour Vitality.