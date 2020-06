TEST de l'Asus ROG Zephyrus G14 : Un format ultra portable pour une puissance conséquente

Nous avons eu entre les mains le Asus ROG Zephyrus G14 durant quelques semaines. Avec ce modèle, le constructeur souhaite proposer un format ultra portable mais avec une puissance de qualité pour le jeu, notamment via un modèle de carte graphique RTX. Nous avons eu une version US entre les mains (clavier QWERTY donc) mais le modèle existe bien évidemment en version française avec un clavier AZERTY. Pour le reste, rien ne change.

Première chose que l'on note quand on ouvre la carton est le design général de ce G14 qui souhaite trancher avec la concurrence avec un modèle blanc et gris. L'alliance des deux coloris fonctionne plutôt bien d'autant qu'Asus souhaite aussi contraster avec les matériaux en faisant le choix du plastique et de l'aluminium. Sur le capot vous pouvez trouver des petites perforations et ce n'est pas là un hasard puisqu'il s'agit en fait d'un système LED avec la possibilité pour l'utilisateur de créer un logo via le logiciel constructeur. Le design fonctionne et on retient bien le G14, pari réussi pour ASUS.

Petit gabarit...

On l'a dit, le gabarit de ce laptop gaming est digne d'un ultra portable avec 1,6 kg sur la balance et surtout une largeur de 324 mm pour une longueur 222 mm et une épaisseur de 1,79 cm. Ça tient dans n'importe quel sac à dos même de petite taille ou n'importe quel sac de voyage sans vous encombrer outre mesure. La clavier de type chiclet assez classique ne propose aucun système de RGB mais un simple rétro-éclairage. Cela permet d'économiser (un peu) sur la facture finale. La course est courte et le toucher moelleux. Ce n'est pas l'aspect par lequel le G14 brille le plus mais ceci reste de bonnes finitions. Le trackpad fait lui aussi le travail malgré sa petite taille mais bien évidemment on se contentera de faire un peu de bureautique avec. Même chez vous on vous conseille d'y brancher une bonne souris et de réserver le trackpad pour le voyage.

Mais grande puissance !

Evidemment en ouvrant le laptop ce que l'on découvre aussi en priorité c'est l'écran. Il s'agit d'une dalle LCD IPS de 14 pouces avec une définition Full HD et une fréquence de rafraîchissement de 120 HZ. Mais sachez qu'il existe aussi un modèle en WQHD (2560 x 1440 pixels) en 60 Hz. Avec son contraste de 1200 : 1 et sa luminosité maximale de 350 cd/m²on reste sur un produit dans la moyenne de sa catégorie. Pas de fuite de lumière ou de clouding à déplorer. Si vous prenez la décision (étrange il est vrai) d'utiliser l'écran en plein soleil, vous trouverez sûrement ce dernier un peu faiblard en termes de rendu.

Qu'on soit clair, du Full HD avec ce type de configuration (voir ci-dessus) c'est du pain béni et vous allez être tranquille pendant quelques années. Asus a fait le pari pour ce modèle de ne pas choisir le traditionnel duo Intel/Nvidia (CPU/GPU) mais plutôt ici AMD/Nvidia. Il existe aussi une version "Full AMD" mais ce n'est pas l'exemplaire de test que nous avons reçu. Voilà ce qui est proposé du côté de la configuration :

Processeur : AMD Ryzen 9 4900HS (8 coeurs, 16 threads, boost à 4,3 Ghz)

: AMD Ryzen 9 4900HS (8 coeurs, 16 threads, boost à 4,3 Ghz) RAM : 16 Go DDR4

: 16 Go DDR4 Carte Graphique : RTX 2060 Max-Q

: RTX 2060 Max-Q Stockage : 1 To HDD

Le processeur est très puissant et vous ne rencontrez vraiment aucun soucis pour les applications/jeux qui sollicitent le plus le CPU. La carte graphique RTX 2060 Maq-Q fait aussi très bien son office et se situe généralement au-dessus des configurations recommandées des AAA de l'année 2020.

Pour l'occasion et comme toujours on a ressorti Metro Exodus et Battlefield V pour nos sessions de test.

Metro Exodus : 60 FPS de moyenne en Full HD/ultra (sans RTX)

Battlefield V : Full Ultra/1080p : 65 FPS de moyenne

L'autonomie en jeu en prend forcément un coup en jeu mais en bureautique la bête tient 6h30 (navigation internet classique) et un peu plus de 4 heures en vidéo. Il vaut donc mieux pour jouer être assuré d'avoir une prise électrique à proximité.

Par contre attention : quand des jeux comme Metro Exodus sont lancés, le G14 se montre particulièrement bruyant. Et dans le même temps la chaleur arrive vite avec des pointes à 80 degrés en mode turbo.

Le coin des connectiques

1x Prise jack audio

2x USB-A 3.0

2x USB-C

1x HDMI 2.0

1x port secteur

Ici c'est assez complet et on apprécie particulièrement le double USB-C.

x x x x x EN RÉSUMÉ L'ULTRA-PORTABLE PUISSANT ! ASUS frappe fort avec ce G14 car il permet d'allier portabilité (14 pouces format ultra portable) et puissance sans faire trop de concession. On a certes une RTX format Max-Q mais malgré tout le duo qui est formé avec l'excellent Ryzen 9 permet d'avoir un Laptop qui s'adapte à toutes les situations. C'est clairement l'assurance d'être tranquille pendant plusieurs années. Hélas tout ceci a un prix, et il faut compter entre 1500 et 2500 euros selon le modèle.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Excellent processeur

Format compact et mobile

Très bon desgin

Performances globales Ça chauffe !

Un peu bruyant