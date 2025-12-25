Les sorties Netflix ne prennent pas de pause pendant les fêtes, en témoigne une semaine somme toute plutôt chargée, avec notamment hier les films Goodbye June et Madagascar, et surtout demain les trois premiers épisodes du Volume de l'ultime saison de Stranger Things. En attendant LA sortie de la semaine, voire même du mois, sur la plateforme au N rouge, trois nouveaux films apparaissent aujourd'hui sous le sapin, mais qui ne s'adressent probablement pas à tous les publics.

Trois nouveaux films pas vraiment tous publics pour fêter Noël sur Netflix

En cette semaine de Noël, Netflix a en effet gardé le plus gros de son programme sous le sapin, et c'est justement le cas concernant les nouveautés films de ladite semaine sur la plateforme. Après Goodbye June et Madagascar hier, ce sont ainsi trois nouveaux films qui arrivent par la cheminée du service de streaming au N rouge pour ce 25 décembre 2025.

Pour le jour de Noël, Netflix propose toutefois aux cinéphiles des longs-métrages à ne pas mettre à la portée de n'importe qui, notamment des enfants. Le programme du jour compte en effet deux films d'horreur, et un film avec quelques éléments assez érotiques. S'agissant des films horrifique, on a donc d'un côté Us, un film d'horreur psychologique américain mettant en scène une famille afro-américaine qui va faire face à ses pires démons : eux-mêmes ; et de l'autre The Visit, un second film d'horreur américain dit cette fois « found footage », avec donc une mise en scène et des thématiques potentiellement assez dérangeante.

S'agissant du troisième et dernier film de ce 25 décembre 2025, Netflix propose de changer radicalement de genre et d'ambiance avec Emmanuelle, un film français où une jeune femme s'envole pour Hong Kong en quête d'un plaisir perdu. Un film qui se veut donc un peu plus léger et regardable par un plus grand public, mais avec tout de même une once modération, comme les repas des fêtes de fin d'année, en somme.

25/12 Emmanuelle Us The Visit



Source : Netflix