Apple TV+ continue de faire le ménage dans son catalogue. Il arrive fréquemment qu’une série s’arrête après une seule saison, et c’est justement le cas cette fois-ci. Une bien triste nouvelle pour ceux qui avaient aimé les premiers épisodes. On vous dit tout.

C'est la fin pour cette série Apple TV

Ainsi, cette fois, c’est The Last Frontier sur Apple TV qui en fait les frais. La plateforme a décidé de mettre un terme à la série après une seule saison, malgré un lancement pourtant encourageant. Diffusée pour la première fois en octobre dernier, The Last Frontier avait bénéficié d’une mise en avant solide de la part d’Apple. Les premiers retours étaient globalement positifs, et la série semblait bien partie pour s’installer dans la durée.

Pourtant, au fil des épisodes, l’intérêt du public s’est progressivement essoufflé. Selon plusieurs sources, la série n’a pas réussi à maintenir l’élan de ses débuts jusqu’à son final, diffusé début décembre. Un décrochage qui aurait pesé lourd dans la décision finale d’Apple. Sur les plateformes de notation, la tendance est assez claire. Le premier épisode affichait une note encourageante autour de 7,7 sur IMDb. En revanche, le dernier épisode est devenu le moins bien noté de la saison, avec une moyenne tombant à 6,2.

Bande-annonce de The Last Frontier d'Apple TV

Une intrigue pourtant prometteuse

The Last Frontier suivait Frank Remnick, un marshal américain incarné par Jason Clarke. L’histoire démarrait sur un événement spectaculaire. Le crash suspect d’un avion transportant des prisonniers près d’une ville isolée d’Alaska. À partir de là, la série s’engageait dans une vaste chasse à l’homme impliquant des détenus violents, sur fond de paysages hostiles et de tensions locales. Un cadre fort, mais qui n’a visiblement pas suffi à fidéliser durablement le public. Apple avait validé The Last Frontier via une commande directe de série, sans passer par l’étape classique du pilote. Un choix qui permet d’accélérer la production, mais qui augmente aussi les risques en cas de réception mitigée.

Source : Apple TV