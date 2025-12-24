Afin de bien finir l'année 2025, les plateformes de SVOD sortent le grand jeu. Netflix, Prime Video ou encore Disney+, elles misent toutes sur des titres évocateurs qui parleront tout de suite au public. Même les services plus récents veulent vous convaincre en ce mois de décembre. HBO Max accueille aujourd'hui dans son catalogue un énorme film récompensé de nombreux prix lors des plus grandes cérémonies du 7ᵉ art, dont les Oscars.

Un nouveau film culte débarque sur HBO Max

Sa production n'a pas été des plus simples. Pourtant, c'est devenu l'un des plus gros succès de ces dernières années. Passant de main en main entre les réalisateurs Bryan Singer (X-Men) et Dexter Fletcher (Rocketman) en raison du renvoi du premier fin 2017, le film Bohemian Rhapsody aurait pu échouer aux portes des salles obscures. Mais la puissance évocatrice du mythe de Freddie Mercury, dont il retrace le parcours, a attiré le public en masse au cinéma. Sept ans plus tard, il débarque dans le catalogue de HBO Max.

Des débuts balbutiants du groupe britannique aux concerts devant des milliers de personnages, Bohemian Rhapsody est un hommage flamboyant à Queen et à son leader, Freddi Mercury. Incarné par l'acteur Rami Malek, que les joueuses et joueurs reconnaitront aussi dans le jeu Until Dawn, la voix originelle du chanteur est partiellement doublée par Marc Martel, un de ses plus grands sosies vocaux dans le monde. Cette nouveauté est donc une nouveauté musicale parfaite sur HBO Max pour les fêtes.

Bien que certains choix de production n'aient pas fait l'unanimité, notamment la peinture des mœurs de Freddie Mercury et le portrait plus honorable de ses collègues de Queen, Bohemian Rhapsody a séduit par sa réalisation solide et son sens du spectacle. Il est ainsi récompensé de 4 Oscars en 2019. Non seulement son montage et son sens musical sont reconnues, mais la performance de Rami Malek lui vaut également de repartir avec le titre de « Meilleur acteur ». C'est par conséquent un film à voir absolument et disponible dès aujourd'hui sur HBO Max.