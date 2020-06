TEST du casque SENNHEISER GSP 370 : Le confort pour toutes les têtes

C'est la saison des tests de casques, et cette semaine on vous propose celui du GSP 370 de chez Sennheiser. Un sans fil pour le gaming qui a comme vous allez le voir, a la particularité d'être très confortable pour votre tête et vos oreilles.

On retrouve le packaging blanc et bleu de la marque, et à l'intérieur de celui-ci le casque en lui-même, un dongle USB et un câble micro-USB pour la recharge. À première vue l'accessoire semble robuste même si l'on peut regretter pour le prix (200 euros) une omniprésence du plastique sur toute la surface du châssis. Le GSP 370 se montre assez massif, tout comme le micro, et il ne passe donc pas inaperçu.

Un confort indéniable

Le design reste pour autant assez sobre et l'on se rapproche de ce qui peut se faire chez ce constructeur pour les casques purement audio qui ne sont pas à destination du gaming. Le châssis mélange couleur anthracite et tons noirs pour un résultat très agréable à l'oeil.

Ce qui saute aux yeux (ou plutôt aux oreilles) c'est le confort du casque. Les coussinets sont en mousse à mémoire de forme, moelleux et pourrait-on dire presque "douillets". Cela se ressent dès les premières minutes du casque sur la tête et c'est un très gros point fort. Combien de fois, un casque commence à serrer sur les oreilles après parfois moins d'une heure d'utilisation ? Pas de mauvaises surprises ici. Sennheiser a propose un produit assez exemplaire de ce côté-là.

Ça chauffe sur les oreilles

En revanche, l'atout devient un point faible. Le casque est circum-aural c'est-à-dire qu'il enveloppe parfaitement votre oreille. De fait, avec le revêtement simili-cuir, cela devient vite très peu agréable lorsqu'il fait chaud. On ne peut que vous conseiller de procéder à des pauses et retirer votre casque lorsqu'une session de jeu (ou de bureautique) s'éternise. Et surtout, vous connaissez désormais notre point de vue là-dessus : nettoyez vos coussinets avec une lingette de temps en temps. En bureautique, l'hygiène est capitale car notre environnement de travail est généralement un nid à microbes.

Une belle qualité audio

Le casque propose un son très clair et bien restitué. Même s'il ne va pas au delà de 20 - 20 000 Hz on a affaire a un casque qui propose une très bonne qualité sonore, une bonne définition des spectres et une spatialisation bien rendue. Vous avez bien entendu la possibilité de régler la balance dans le logiciel maison Sennheiser, avec des pré-réglages que vous pouvez enregistrer via votre PC pour une utilisation par la suite sur votre PS4. Car oui, le casque est totalement compatible avec la console de Sony.

Il en va de même pour le micro, assez massif par rapport à la concurrence. Comme souvent sur les casques haut de gamme, on retrouve un filtre anti-parasite. Un peu moins performant que celui de l'Astro A50 que nous avons testé très récemment, mais qui camoufle tout de même bien les bruits parasites comme votre ventirad. La voix au micro est claire, ce n'est pas transcendant mais ça reste tout de même au-dessus de la moyenne de la plupart des casques de ce type.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN CASQUE TRÈS CONFORTABLE ! Pour le prix de 200 euros on se retrouve avec un casque qui tient ses promesses (et heureusement). Son véritable point fort est son confort indéniable et son design agréable à l'oeil, même si l'on regrettera l'omniprésence du plastique. Côté audio ce GSP 370 est un bon élève surtout si l'on commence à régler la balance dans le logiciel du constructeur. Si vous êtes sensible à la chaleur on vous conseille de vous tourner vers un autre modèle car celui-ci risque de vous poser quelques soucis lors de folles nuits d'été. Et c'est dommage car sans cela, on aurait clairement eu affaire au plus confortable des casques sur le marché.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Un son de qualité

Le grand confort sur les oreilles mais...

Un casque qui fait le boulot Tout plastique

Grosse chaleur après moins de 2 heures d'utilisation