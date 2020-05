TEST du casque Astro A50 (2020) : La perfection sur vos oreilles ?

Astro Gaming propose une nouvelle version de son casque gaming sans-fil A50. Nous avons donc eu entre les mains (et surtout... les oreilles) la version de 2020 soit la quatrième génération d'Astro. Et force est de constater que le constructeur fait une nouvelle fois preuve d'exemplarité.

Le packaging se veut au même titre que le casque lui-même, sobre et élégant. Il existe 2 versions de ce périphérique : Une version Xbox One/PC et une autre pour PS4/PC, c'est d'ailleurs cette dernière que nous avons reçue.

En termes de design les différences entre les deux sont minimes. Le logo est doré pour la version Xbox et argenté pour la version PC. Notons au passage que le casque est vendu avec sa station d'accueil qui sert pour le support et la recharge. Nous y reviendrons par la suite.

Contenu de la Boite :

Le casque sans-fil

Une station d'accueil transmetteur/support de charge

Un câble micro-USB

Un câble optique

Documentation habituelle du produit

Une fois la boite ouverte on sent qu'on est en face d'un produit qui se veut haut de gamme. Hélas l'ensemble est en plastique (pour le prix c'est fort dommage) mais il y a tout de même un avantage à cela : le poids sur la tête avec 380 grammes. Et on peut aussi penser (naïvement ou non) que cette concession permet de proposer un audio excellent et sans faute. Entièrement noir, Astro a fait le pari de la sobriété et on ne peut que saluer cette décision.

Une conception intelligente

Tout est intelligemment pensé sur le casque comme la possibilité via un système de clips aimantés de détacher très simplement les coussinets pour le nettoyage. Et pour les plus maniaques comme votre serviteur la possibilité est également laissée de les remplacer plus tard par des neufs, même si ceux-ci sont tout de même facturés 30 euros sur le site officiel.

Comme expliqué plus haut le casque est accompagné de sa station d'accueil qui fait office de récepteur/émetteur pour le casque, de support, de recharge et d'information comme l'état de la batterie. Pour la première utilisation il suffit de la brancher en USB sur votre PC ou console, de placer votre casque une première fois sur celle-ci pour le mettre à jour et vous n'avez plus rien à faire. Par contre on ne peut que vous conseiller de télécharger le centre de commande Astro qui permet de régler votre casque de manière optimale et juste pour avoir le même son selon votre utilisation. Le casque est doté d'une mémoire qui permet d'enregistrer 3 profils différents qu'il suffit ensuite de changer via un bouton sur le côté droit. Le logiciel permet vraiment de régler à loisir le son de manière chirurgicale aussi bien dans les graves que les aigus ou les bas-médiums. C'est tout simplement bluffant de justesse.

L'excellence sur les oreilles

Nous avons ressorti notre triptyque de tests : Le jeu Hunt Showdown, du Wagner aussi bien en orchestrale qu'en opéra et plusieurs extraits de films allant de Star Wars à Jurassic Park. Une fois encore le résultat est sans appel : c'est tout simplement bluffant. Après avoir très rapidement réglé le son à notre convenance (surtout les médiums/hauts-médiums) il est assez incroyable de découvrir la qualité purement audio de ce casque. La spatialisation s'avère excellente, il y a une bonne définition des spectres sonores, et globalement le casque réussit à souligner toutes les nuances qui échappent parfois avec des casques de moins bonne facture. C'est bien simple à l'heure actuelle c'est le meilleure casque gaming que avons testé sur Gameblog.

D'une simple touche il est possible d'activer le son 7.1 que l'on réservera surtout pour certains films et certains jeux mais qui risque de rendre un poil robotique certaine voix humaines. Il vaut mieux bien optimiser les réglages dans le logiciel avant de foncer tête baissée sur cette option qui est assez particulière dans son rendu.

Un microphone sans fausse note

Et les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là puisque le microphone (extrêmement important sur un casque gaming) est lui aussi assez exemplaire. En choisissant le mode Streaming (diffusion sur le logiciel) il permet d'ajouter un filtre anti-parasite qui réussit très bien à cacher le bruit de vos ventirads même quand votre PC tourne à plein régime. On notera d'ailleurs que le son du micro est optimisé avec MixAmp. Nous l'avons testé via TeamSpeak et Skype, c'est un sans-faute et la voix est d'une très belle clarté.

Casque sans-fil oblige, le périphérique fonctionne sur batterie qui garantit 15 heures d'utilisation. C'est là que la station d'accueil intervient puisqu'elle fait aussi office de support. Pendant ce temps la charge se fait et on tombe rarement à court de batterie. Si par malheur vous ne pensez pas à remettre le casque sur son support, celui-ci se met automatiquement en veille après quelques minutes de non-utilisation. Elle n'est pas belle la vie ? L'état de charge est présente sur la station sous forme de petits carrés et pour avoir la version en pourcentage il suffit de lancer le logiciel. Le seul inconvénient est l'impossibilité de pouvoir l'utiliser en filaire. C'est une habitude comme une autre à prendre mais c'est tout de même dommage de priver totalement l'utilisateur de cette solution.

Le constructeur annonce 9 mètres de portée mais force est de constater qu'il est largement possible de dépasser cette limite et que le casque fonctionne très bien d'un étage à un autre d'une maison par exemple. Bref jusqu'au bout, ce casque impressionne et il peut étant donné son prix (319 euros).

x x x x x EN RÉSUMÉ UN CASQUE TOUT À FAIT EXEMPLAIRE Cet Astro A50 version 2020 coûte cher et il n'est clairement pas destiné à toutes les bourses. Mais pour son prix vous avez clairement ce qui se fait de mieux en termes de casque gaming. Nous avons rarement vu un casque de cette catégorie retranscrire le spectre sonore avec une telle justesse. C'est un véritable plaisir d'écoute et d'utilisation puisque le microphone est aussi de très belle facture.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Excellente qualité sonore

Microphone exemplaire

Filtre anti-parasite bluffant

Sobre et élégant

Station d'accueil multi-fonctions Aucune possibilité de l'utiliser en filaire