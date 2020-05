Metroid Prime 4 : Retro Studios recrute à tout va parmi d'anciens Gearbox et Crystal Dynamics

Après une annonce en forme de faux départ qui avait émoustillé un peu trop vite les chasseurs de prime de ce recoin de la galaxie, Nintendo annonçait tout penaud en janvier 2019 que le développement du très attendu Metroid Prime 4 reprenait à zéro du côté de chez Retro Studios, passés maître dans l'art du fameux "FPA" cher aux marketeux.

Et depuis, les texans n'ont de cesse de voir leurs rangs grossir, puisque de nombreux recrutements ont eu entre temps lieu. Le développement de ce quatrième épisode 3D des aventures de Samus Aran s'est en effet adjoint les services de Kyle Hefley, ancien designer sur la série Halo; Stephen Dupree, qui avait changé de crèmerie après Donkey Kong Country : Tropical Freeze; l'ex directeur artistique d'Electronic Arts Jhony Ljungstedt; et enfin Mark Capers et James Breech d'un coup d'un seul, ces derniers ayant respectivement oeuvré sur Super Lucky's Tale et Crysis 3.

La série (comme la vie) continue aujourd'hui, alors que trois VFX artists viennent grossir cet effectif, selon les informations de Video Game Chronicles. Le premier, Adad Morales vient de chez Visceral Games, et a donc roulé sa bosse sur le très annulé Star Wars Ragtag, le fameux projet d'Amy Hennig et Todd Stashwick qui fait encore couler des larmes chez le padawan Camille.

Le second spécialiste en effets spéciaux et autres explosions qui vont bien se nomme Bryan Erck, et a exercé son talent sur le dernier épisode des aventures de Lara Croft : Shadow of the Tomb Raider.

Enfin, le dernier des Trois Stooges se nomme Nicholas Wilson, et sort d'une décennie passée au sein du studio Gearbox. Il peut se gausser d'un supplément de classe, puisque ce dernier rejoint Retro Studios en tant que senior VFX artist.

Si rien ne vient affirmer avec une certitude que tout se beau monde oeuvre actuellement à l'achèvement de Metroid Prime 4, le FPS rebooté est pour le moment le seul projet officialisé du côté d'Austin, et ne possède bien évidemment pas la moindre date de sortie. Que ceux qui pensent avoir loupé le coche se rassurent : le studio recherche encore un boss designer, et tous les espoirs sont donc permis.