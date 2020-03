PS5 : Deux Silent Hill, dont le retour de Silent Hills, prévus ? La nouvelle rumeur

"Il n'y a pas de fumée sans feu." L'expression ne s'applique pas qu'à l'industrie du jeu vidéo, mais a souvent du sens dès qu'il est question de rumeurs persistantes venues de sources multiples. Et la fumée visible actuellement pousse à croire que le feu vient cette fois de chez Sony. Et qu'un second foyer pourrait se trouver chez Konami.

La double rumeur du jour vient du site Rely on Horror. Ce dernier affirme dans un premier temps que Keiichirô Toyama, le réalisateur/auteur du premier Silent Hill, Akira Yamoka, le compositeur des musiques d'un grand nombre de jeux de la série, et Masahiro Ito, le designer des monstres des trois premiers épisodes, seraient actuellement en train de travailler sur un "soft reboot" de Silent Hill, possiblement appelé "Silent Hill," en collaboration avec Sony Japan Studio. Le site, qui ajoute que ce jeu est en développement depuis un an (ce qui laisse entendre que le jeu serait prévu sur PS5), explique tenir cette information de deux sources présentées comme fiables n'ayant pas de lien l'une avec l'autre.

Sony milite pour Silent Hills ?

La seconde partie de la rumeur ne concerne pas un jeu actuellement en développement mais un projet que Sony souhaiterait mettre en chantier. En effet, la première source de Rely on Horror affirme que Sony chercherait actuellement à réconcilier Kojima Productions et Konami (ce qui n'est plus forcément nécessaire comme nous vous l'indiquerons plus bas) pour relancer le projet Silent Hills.

La seconde source du site indique que ce projet pourrait tourner à l'aide du PlayStation VR2 de la PS5. D'après elle, le projet soumis à Hideo Kojima serait celui d'un jeu mettant l'accent sur la narration à la manière d'un jeu TellTale Games ou Supermassive (Until Dawn). Ce qui correspondrait à une rumeur qui circule depuis janvier dernier au sujet d'un Silent Hill épisodique à la Until Dawn. Cette seconde source tient cependant à insister sur le fait que ce potentiel revival de Silent Hills n'a pas encore reçu le feu vert et que son développement n'a pas commencé. Cette dernière affirmation correspond à la situation telle qu'elle nous a été décrite.

Du vrai là-dedans ?

Pour rappel, il semblerait qu'il se trame bel et bien quelque chose en ce moment du côté des jeux d'horreur next-gen. En janvier dernier, nous vous indiquions en effet Masahiro Ito travaillait sur un nouveau jeu et que Sony serait quant à lui sur un nouveau jeu d'horreur impliquant très certainement Keiichirô Toyama. Même si Konami n'a pas fermé la porte à un retour de sa série de Survival Horror dans une déclaration publique, il est malgré tout impossible d'affirmer de manière catégorique pour le moment que ces projets sont liés et qu'ils correspondent à un reboot de Silent Hill.

Et pour ce qui est d'un éventuel retour du projet Silent Hills, il paraît prématuré d'affirmer que le jeu pourrait finalement sortir. Plusieurs choses sont cependant à garder à l'esprit. La première est que Hideo Kojima a il y a quelques mois laissé entendre qu'il travaillait sur un jeu d'horreur. Norman Reedus, comédien qui devait initialement incarner le héros de Silent Hills, a quant à lui indiqué plus tôt cette semaine qu'il pourrait être amené à retravailler avec Hideo Kojima prochainement (y compris sur Death Stranding). Enfin, différents éléments portés à notre connaissance poussent à croire que l'inimitié entre Konami et Kojima Productions est désormais de l'histoire ancienne. Si les pièces du puzzle semblent aisées à réunir, il est encore trop tôt pour le faire.