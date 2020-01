Le réalisateur Christophe Gans travaille sur un nouveau film Silent Hill

Le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer a débuté ce mercredi 29 janvier. Parmi les membres du jury de cette année, on retrouve Christophe Gans. Le cinéaste français s'est fait alpaguer par Allociné, à qui il a révélé la teneur de ses projets en cours.

Il avait transposé avec une certaine réussite Silent Hill sur grand écran en 2006. Et il y reviendra. Comme il l'a révélé dans une longue interview accordée à Allociné, Christophe Gans, à qui l'on doit aussi l'excellent long-métrage Crying Freeman, un nouveau film dans l'univers du jeu créé par Konami se prépare aux côtés de Victor Hadida (président de Metropolitan Filmexport) :

Le projet sera toujours ancré dans cette ambiance de petite ville américaine, ravagée par le puritanisme. Je pense qu'il est temps d'en faire un nouveau.

Reconnaissant n'avoir jamais visionné Silent Hill : Revelation, il fait une autre confidence, celle d'un deuxième projet visant lui aussi une licence vidéoludique. Ce ne sera pas Soul Calibur, auquel il faisait un GROS clin d'oeil à la fin du Pacte des Loups. Ni Call Of Duty. Non, non, pas Fortnite. Vous donnez votre langue au chat ?

Je travaille sur l'adaptation du jeu vidéo Project Zero. Le film se passera au Japon. Je ne veux surtout pas déraciner le jeu par rapport à son cadre de maison hantée japonaise.

Petite surprise et probablement bonne nouvelle. Il est vrai que la série de survival horror de Koei Tecmo, qui n'a plus donné signe de vie depuis 2015, a toutes les billes en mains pour devenir un bel objet de cinéma. Il y a matière à flipper. Et vous aimez ça, hein ?