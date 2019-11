Hideo Kojima est-il en train de teaser son prochain jeu ? La piste horrifique

S'il est une leçon à retenir du Roi Lion (le vrai hein, celui de 1994), c'est que la vie n'est qu'un éternel recommencement. Ça, et qu'il faut toujours se méfier de ses oncles aux dents longues. Le créatif à lunettes Hideo Kojima, grand fan du septième art devant l'éternel, ne le sait que trop bien...

Avant de nous abreuver plusieurs fois par jour de teasings tous azimuts sur le désormais très disponible Death Stranding, le père Kojima avait mis en chantier le chimérique Silent Hills P.T., dont nous vous reparlions d'ailleurs pas plus tard que ce week-end.

Fauché en pleine gloire et/ou développement par l'éditeur Konami avec lequel les relations devenaient de plus en plus tendues, il faut croire que l'expérience horrifique n'a toujours pas quitté le cerveau en fusion nucléaire du game designer.

Si cette annulation n'avait selon les mots de Guillermo "Deadman" Del Toro "aucun putain de sens", il semblerait que le patron éponyme de Kojima Productions ait toujours une envie certaine de vous filer les chocottes.

C'est en tous cas ce que les spécialistes de l'entre-lignes peuvent déduire d'un tweet récent de l'accro aux réseaux sociaux :

As to make the scariest horror game, I'll watch the scary movies in order to awaken my horror soul. THE EYE is the Thai horror movie I rent when making PT but was too scary to finish watching. The package is scary so I rented the disc only. Will I be able to finish watching? pic.twitter.com/BVwPruUAvt