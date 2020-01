Masahiro Ito (Silent Hill) sur un nouveau jeu non-annoncé

Si Silent Hill semble être à jamais un lointain souvenir depuis l'annulation de l'épisode imaginé par Hideo Kojima et Guillermo del Toro, cela n'empêche pas d'avoir une pensée, fréquemment, pour les personnes qui ont travaillé sur la série, notamment celui qui laissé sa patte artistique sur les trois premiers épisodes, Masahiro Ito.

On lui doit le design de nombreux monstres de Silent Hill, il en a été le directeur artistique sur les deuxième et troisième volet. Et depuis 2018 et un certain Metal Gear Survive, où il a participé là aussi aux "créatures", on pourrait se demander ce qu'il devient, ce cher Masahiro Ito.

Grâce à Twitter, on sait tout. Le créateur de l'emblématique Pyramid Head a collaboré à World of Tanks récemment. Et a fait une autre confidence :

I'm working on a title as a core member. I hope the title won't be cancelled. - 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) January 4, 2020

Je travaille sur un jeu en tant que membre principal. J'espère qu'il ne sera pas annulé.

About that, I can tell you nothing yet. ( ´•ᴗ•) - 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) January 4, 2020

Je ne peux rien vous dire à son sujet.

Comme il le rappelle dans les réponses à ces gazouillis, l'artiste japonais est freelance, il ne s'agira pas d'un projet pour Konami. Mais alors pour qui ? Et avec qui ? Un retour auprès de Hifumi Kono, créateur de Clock Tower avec qui il a collaboré sur NightCry pour encore plus de créatures dégueulasses et d'ambiance anxiogène ? Attendons de voir.