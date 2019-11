Rainbow Six Siege : 8 équipes s'affronteront au Japon pour les Finales de Pro League saison 10

Demain 9 novembre, la ville de Tokoname, au Japon, accueillera une compétition majeure de Rainbow Six Siege. Parmi les 8 équipes en lice, les deux meilleures équipes européennes, dont Giants, majoritairement composée de francophones. Voici tout ce qu'il faut savoir.

La communauté compétitive de Rainbow Six Siege sera en ébullition ce week-end, avec les finales de Pro League, saison 10, qui se dérouleront dans le pays de Nora Rengo. Ce tournoi affronte les meilleures équipes de chaque région, qui se sont qualifiées en se hissant en haut du classement de leur ligue régionale respective après plus de deux mois de compétition.

L'enjeu était particulièrement important pour se qualifier à ce tournoi, car leur victoire leur a offert aussi une place au tournoi le plus important de l'année sur Rainbow Six Siege : le Six Invitational, l'équivalent du mondial, qui se déroulera en février 2020.

Le cashprize de cette compétition s'élève à 626 000$, la communauté en ayant financé une partie. Du côté des équipes qualifiées, il s'agit des deux meilleures de ces régions : Amérique du Nord, Amérique Latine, Asie-Pacifique et Europe.

Du côté de l'Europe, une équipe en particulier pourrait redorer le blason de la France : Giants Gaming, composée notamment des français Théophile "Hicks" Dupont et Léo "Alphama" Robine, ainsi que des belges Valentin "risze" Liradelfo et Laurent "Crapelle" Patriarche, et enfin du joueur allemand Lukas "korey" Zwingmann. En plus d'avoir remporté la ligue française à la Paris Games Week (Rainbow Six French League), cette équipe a terminé en deuxième place de la ligue européenne (Pro League Europe).

L'équipe européenne en haut du classement est l'équipe majoritairement britannique, Natus Vincere.

Voici les autres équipes participantes :

Amérique du Nord : DarkZero Esports et Team Reciprocity

: DarkZero Esports et Team Reciprocity Amérique Latine : FaZe Clan et Ninjas in Pyjamas

: FaZe Clan et Ninjas in Pyjamas Asie-Pacifique : Aerowolf et WildCard Gaming (Australie)

Les tenants en titre Team Empire, qui ont raflé toutes les victoires plus tôt dans l'année, ne seront pas présents puisqu'ils n'ont atteint que la quatrième place en Pro League Europe.

Les finales de Pro League commenceront demain, samedi 9 novembre. Giants lancera le tournoi en affrontant l'équipe d'Indonésie, Aerowolf, à midi sur la chaîne officielle française.