FIFA 20 : Une nouvelle compétition débarque et il s'agit de la Copa Libertadores

FIFA 20 étoffe encore un peu plus son vertigineux panel de compétitions de clubs. En plus de la Ligue des champions, l'éditeur américain a annoncé l'arrivée de son équivalent sud-américain, la Copa Libertadores (CONMEBOL Libertadores). Ainsi que l'épreuve esportive qui ira avec.

River Plate. Boca Juniors. Une Bombonera pleine à craquer et prête à exploser un soir de finale. Si l'ambiance surchauffée des stades sud-américains et plus précisément celle de la Copa Libertadores vous a toujours fait rêver, joueurs de FIFA, EA Sports vous a entendu. Et compris (vous l'avez ?). L'éditeur américain a en effet officialisé l'arrivée d'une toute nouvelle licence, la CONMEBOL Libertadores, qui n'est autre que l'équivalent sud-américain de notre bonne vieille Ligue des champions.

Outre cette licence, on pourra également se plonger dans la CONMEBOL Sudamericana et la CONMEBOL Recopa. Le joueur aura l'opportunité de profiter de ces nouveautés dans tous les modes du jeu (Carrière, Coup d'Envoi), ainsi que dans l'incontournable Ultimate Team, sans compter un mode tournoi dédié. La Copa Libertadores arrivera au printemps prochain (mars 2020) sous la forme d'une mise à jour gratuite.

L'eSport ne sera pas en reste sur ce dossier puisque l'eLibertadores Tournament, va intégrer le calendrier des Global Series. « L'ajout de la prestigieuse CONMEBOL Libertadores à notre écosystème FIFA 20 Global Series renforce notre connexion aux fans de football à travers le monde et va accélérer la croissance de l'esport dans de nouvelles régions du monde", a notamment confié l'homme en charge de la division Competitive Gaming sur FIFA, Brent Koning.

La Grande Finale du tournoi eLibertadores accueillera les huit meilleurs joueurs (PS4 et XBox One) les 7 et 8 mars 2020 pour remporter des points FIFA Global Series ainsi qu'un cash prize de 100 000 dollars. Toutes les informations autour de ce tournoi seront indiquées en décembre.