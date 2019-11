FIFA 20 : Une nouvelle structure débarque, avec un champion de France et YoMax à sa tête

Qui a dit que les YouTubers ne s'investissaient pas dans l'eSport ? C'est le cas du Français YoMax, qui a lancé sa propre structure, IFY eSports, avec ses acolytes Idris et Faïz. Et pour porter leurs couleurs, ces derniers ont misé sur un sacré trio hexagonal : le champion de France 2018 "Rafsou", son frère "Mence" et l'ancien joueur du Losc "Sneaky".

Pour se lancer dans le monde de l'eSport, il y a pire. Vraiment. Lancé depuis plusieurs mois, le projet IFY, lancé par le YouTuber YoMax et son million d'abonnés mais aussi avec ses amis Idris et Faïz, a franchi un cap sérieux, compétitif pour être transparent, ces dernières heures.

D'une simple gaming-house, dans laquelle les trois amis streamaient du contenu FIFA, l'aventure vient de connaitre une sacrée extension, avec le lancement de sa déclinaison esportive, IFY eSports.

Vu le contenu des vidéos de YoMax, il était logique que ce dernier lance sa structure sur la simulation de football d'EA Sports. Encore fallait-il trouver les bons acteurs pour porter ce projet. IFY eSports a frappé un grand coup d'entrée, en recrutant trois joueurs libres sur le marché et pas des moindres : l'ancien joueur Vitality et champion de France en 2018 "Rafsou", son frère, ancien représentant d'Epsilon eSports, "Mence" et l'ancien joueur du Losc eSports, "Sneaky".

Trois joueurs qui font partie des huit Français engagés ce week-end en Roumanie, à Bucarest, dans la première FUT Champions Cup de la saison.