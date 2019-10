FIFA 20 : Le coup d'envoi de la nouvelle saison d'eLigue 1 est donné et il y a du changement !

Après les Global Series et le circuit complet de la prochaine Coupe du monde sur FIFA 20, il était temps que notre bonne vieille... eLigue 1 prenne le relais et annonce, elle aussi, sa nouvelle saison. C'est chose faite depuis quelques heures et on vous dit tout.

Quatre ans. Eh oui... la saison 2019-20 sera la quatrième de l'histoire de l'eLigue 1. Plus de naming à l'horizon puisque l'opérateur Orange n'appose plus son nom à cette compétition. Mais le championnat de France de Ligue 1 aura donc bien, une fois de plus, droit à sa déclinaison esportive.

Toujours sur FIFA, et plus précisément FIFA 20, alors que les derniers échos en provenance de la Ligue de football professionnel ces derniers mois faisaient état d'un intérêt pour PES, le concurrent historique ? Peut-être en vue d'une eCoupe de la Ligue ? Wait and see.

Toujours est-il que l'eLigue 1, remportée en mai dernier par Corentin "Maestro" Thuillier, est de retour. Et que le joueur de Vitality va donc remettre son titre en jeu pour un éventuel back-to-back. Chaque saison a vu la couronne changer de tête en fin de championnat. L'exercice à venir sera-t-il l'exception à la règle ? Là encore, wait and see.

🔥 Lancement de la saison 2019/2020 de l' #eLIGUE1 🔥

✔️ 🆕 Site

✔️ 🆕 Format de compétition

✔️ 🆕 Messagerie @Viber

✔️ 🆕 Instagram https://t.co/cmPCwVpYKb

Les inscriptions sont ouvertes, à vous de jouer ! 🎮🤜🤛

➡️ https://t.co/WG7qOWPuXs pic.twitter.com/SzLrTGCKRo - e-Ligue 1 (@e_LIGUE_1) October 7, 2019

Qui dit nouvelle saison dit forcément du changement. Et il y en a à la pelle cette fois. On va commencer par le format, qui exclut cette fois les finales de saison, à savoir les tournois d'hiver et de printemps. Les joueurs s'affronteront lors des fameuses coupes en ligne, à raison de deux tournois par club et par console, afin de déterminer les meilleurs représentants de chaque club.

Les finales Stade seront toujours de la partie et les vainqueurs de ces finales accéderont à la finale nationale, qui déterminera le vainqueur de la plus grosse part du cashprize final (40 000 euros en jeu dont la moitié au vainqueur) et lui attribuera le titre de champion de France.

En attendant de connaitre le format précis de cette nouvelle levée, les joueurs se verront attribuer une toute nouvelle manière de communiquer entre eux pour les matches, de communiquer leurs résultats et d'interagir avec les arbitres, le tout via l'application Viber, mise en avant suite au partenariat entre la LFP et Rakuten Viber.

Enfin, pour être complet sur ces nouvelles informations, sachez que l'eLigue 1, comme les qualifiers des Global Series, sera sujette à des restrictions. En clair, vous ne pourrez pas aligner tous les joueurs que vous souhaitez mais :

Un seul joueur d'une note globale supérieure ou égale à 90

Deux joueurs d'une note globale comprise entre 85 et 89

Six joueurs d'une note globale comprise entre 80 et 84

Neuf joueurs d'une note globale de 79 et moins

Si jamais tout cela ne vous paraissait pas clair - possible, n'est-ce pas ? - nous vous invitons à consulter le site de l'eLigue 1 et l'article prévu à cet effet. Là, juste là, oui.