Voilà, l'année vient de s'écouler et on recommence : Les Krevawards ! Jamais deux sans trois comme on dit, et voici donc déjà leur 3e mouture sur ce blog. Même si, en vrai, seulement deux années on filé entre ces trois articles. En tous cas, on va essayer de pas bloquer les commentaires comme l'an dernier, et de s'en rendre compte en Mars...

En tous cas, fin de génération oblige, les grosses cartouches sont restées au fond du barillet. Du coup, j'ai vachement moins joué cette année. Et c'est pas plus mal. J'ai lu, j'ai maté des films, j'ai dormi presque deux heures en plus par nuit. Et pour ces Krevawards, comme d'hab', pas de folies, enfin si, la mienne, mais des jolies images pour rendre la lecture plus agréable. Merci à tous ceux qui ont déjà participé et à Neves pour son initiative. ZOUBIS et BONNE ANNéE !!!!

1/ Présente toi à l'assemblée constitutive des membres de la commu' :

Joniwan, prof à temps plein et pigiste/chasseur d'autographes et de versions promo sur son temps libre. D'autres projets pour bientôt ? Inshallah.

2/ Ton jeu de l'année ?

Sekiro. Le plus violent des From Software. Je l'ai saigné, mais lui aussi m'a saigné. 10 mois après mes mains en tremblent encore, les souvenirs du design et des niveaux sont gravés au fond de ma rétine.

3/ Ta surprise de l'année ?

Star Wars Jedi Fallen Order : Franchement, je n'en attendais rien. A tel point que je l'ai vraiment snobé, jusqu'aux premières previews. Puis j'ai été saucé, et je n'ai pas été déçu du coup !

Seconde surprise, au même moment à peu près : Outer Wilds. Je ne m'était pas plus renseigné dessus que via les statuts de FACHE « jouez-y ». Imaginez mon bonheur de découvrir ce titre sans presque rien savoir de l'endroit ou j'avais mis les pieds... Rien que pour comprendre la fin de la boucle et se qui se passait...

Jamais deux sans trois, avec l'épisode interactif Bandersnatch de Black Mirror, qui sortait un peu de nulle part. J'ai été tellement hypé que j'en ai écrit un test dont vous êtes le héros.

4/ Tes déceptions de l'année ?

Anthem / Destiny DLC 2019. Putain. Du Destiny Like, j'en ai soupé. Un peu trop peu être. Et entre Anthem, cette grande coquille vide, et Destiny 2, qui revient avec un demi-DLC vendu au prix fort, je n'ai pas été gâté. Plus jamais comme ça please.

God Wars Future Past : Un tactical sur PS4/Vita/Switch qui date un peu, mais ressorti cette année. J'espérais y retrouver un peu de ORESHIKA (un des meilleurs jeux VITA, mon TEST ici) mais pas du tout en fait. Le tactical est sympa, bien basé sur les états d’altération, mais on roule sur le jeu en normal. De plus le leveling est juste débile. Chaque niveau demande le même nombre de points d'XP, ça ne monte pas. Du coup on peut rejouer la première mission en boucle et lancer des sorts dans le vide (les ennemis n'attaquent pas si on reste loin) pour monter level 100 et déverrouiller tous les sorts et toutes les classes. Du coup on roule encore plus sur le jeu, qui devient un peu une purge. Les coups de chaud sont absents et on se contente de gérer dans les combats. De plus, la musique est juste ultra répétitive, et les cinématiques animées n'ont pas de sous titres avec les voix Japonaises. Je me force à la finir en ce moment (voir /21). Un petit 5/10.

5/ Le scandal de l'année ?

Dead or Alive 6 : Quasiment les mêmes DLC que dans le 5, mais moins variés, et qu'il faut racheter, forcément en lot, et plus chers, même si on avait déjà le costume ou le combattant dans le 5. F*** Y**. J'y ai pas mis un seul centime. Mais je l'ai tout de même bien dosé : Platine sur PS4 et 1000G sur XB1, avec quelques belles joutes en lignes bien mémorables.

6/ Le scandal GB de l'année ?

Je n'ai toujours pas été embauché pour 12K¤/jour par Trazom. On continue avec les piges.

Aussi, Julo et Fachewachewa ne sont malheuresement plus des notres.

7/ L'arnaque de l'année ?

Dead or Alive Xtreme 3 Scarlet : En gros, le jeu propose au final moins de contenu que la version précédente sortie 3 ans plus tôt... Du coup, il est au placard et je continue sur le vieux...

Ah, et la Switch Lite... Qui ne switche pas ! Ce nom mensonger !

8/ Le braquage de l'année ?

Trois mois de Xbox Game Pass Ultimate pour 1¤. C'est clairement du vol.

Une semaine dans tes céréales c'est pas mal non plus, et c'est un peu plus sain que les offres aux états unis !

9/ La direction artistique de l'année ?

Sekiro : C'est juste magnifique du début à la fin. J'aurais aussi pu élire Outer Wilds. Mais non. Ghost of Tsushima l'an prochain ?

10/ La bande-son de l'année ?

VA-11 HALL-A : C'est toi même qui compose ta playslist ! Il est sorti l'an dernier je sais, mais il à été ré-édité en 2019. J'ai même écrit un TEST:D

11/ La turbo-baffe de l'année ?

Outer Wilds, qui est décidément cité plutôt régulièrement dans cet article. Pas autant qu'Anthem j'avoue.

12/ Le développeur de l'année ?

Capcom avec MHW : Iceborne et RE2.

13/ Le constructeur de l'année ?

Euh... Square Enix pour sa figurine de 2B scupltée par Reflex ?

14/ L'éditeur (hors constructeur) de l'année ?

Euh... SEGA avec sa megadrive mini ? Dommage que les cartouches soient des fausses. ça aurait pu créer toute une économie parallèle encore plus puissante que celle des amiibos. C'te putain d'idée de boite de pandore.

15/ Le bide de l'année qui t'a fait plaisir ?

Je ne suis pas du genre à me réjouir du malheur des autres. Allez, Google m'a bien fait rire avec STADIA.

Notons aussi la sortie catastrophique du dernier WWE alors que Yuke's, le studio Japonais qui bosse sur les jeux depuis 20 ans, s'est fait virer à la fin de l'épisode précédent. Retour de Karma ?

16/ Le bide de l'année qui a fait du chagrin en toi ?

Bioware & Anthem, parce que quand même j'avais un petit espoir d'y voir une lueur de MASS EFFECT. A la place, j'ai eu un mauvais Destiny. Deuxième camouflet pour BIOWARE après Andromeda. Sérieux les mecs !

17/ L'expérience viscérale de l'année ?

Sekiro. J'en ai le ventre encore tout retourné.

18/ Le troll de l'année ?

L'abonnement premium pour FALLOUT 76 avec les premiums qui se font attaquer et harceler par les non premiums ! LOL

19/ Ton Top 5 de l'année ?

1 Sekiro

2 Resident Evil 2

3 Outer Wilds

4 Catherine Full Boby

5 Star Wars Jedi Fallen Order

Prix spécial du jury : Injustice Arcade et ses cartes à collectionner.

20/ Retour sur tes attentes de 2019 que tu as formulés lors des Krevawards 2018

SEKIRO : PUTAIN.

NO MORE HEROES 3 : PUTAIN MAIS QUELLE MERDE.

RESIDENT EVIL 2 : Podium 2019.

DOA 6 : Il coûte trop cher en DLC.

CODE VEIN : Un Dark Souls sexy mais mollasson : un bon 7/10.

CATHERINE FULL BODY : Top 5 2019.

21/ La chose inavouable que tu as pourtant faite et concerne le JV ?

J'ai bouclé pour la 3e fois Fallout Shelter, sur XB1 et PC en parallèle sur la même partie. J'ai toutes les réussites Android, les succès One et le platine PS4... Ha, et bien sur, j'ai continué à scorer les trophées de mes jeux par groupe ou thématique, genre tous les Catherine (PS4, PS3 fr, PS3 jp et même 360...), tous les Star Wars, les SHMUPS...

Je me suis aussi forcé à finir des jeux pour ne pas rester à 4% de trophées et compléter mon taux de complétion global de trophées, genre Anthem : J'avais pourtant déjà tout vu du jeu après 4% de trophées. Pauvre fou.

21 BIS / Le jeu sur lequel tu as passé trop de temps cette année ?

Anthem, encore lui, sans aucune putain d'hésitation. ça a du durer quoi, 25-30 heures ?

J'ai à peu près la même tête que mon héroine sur l'image ci-dessus au moment ou j'écris ces lignes.

22/ Tes attentes pour 2020 ?

Gost Of Tsushima (pardon pour l'orthographe), mais aussi Biomutant. Vous verrez, il va être cool, j'y crois à mort ! Citons bien évidemment Resident Evil 3, et aussi, Cyberpunk 2077, même si cette attente est surfaite:3

23/ Pose-toi une question et réponds-y.

Pourquoi il n'y a à pas encore eu de GIF sexy dans ce post de blog ?

Oh oui pardon, c'est fait, avec Denise Richards dans Sexcrimes.

24/ Le mot de la fin ?

Saute-mouton royal.