Deux années plus tard, de sombres nuages planent encore sur le grandissant(voir notre TEST iOS ) du point de vue technologique comme ergonomique. D'autant qu'en dépit d'une option pour privilégier la fluidité ou la finesse, cette version Switch affiche des saccades et une résolution logiquement moins élevée par rapport aux supports mobiles contemporains. Toutefois il s'avèrerait réducteur de critiquer cette oeuvre par la comparaison, y compris avec les précédentes réalisations de ThatGameCompany, malgré la signature artistique toujours très marquée du studio de Jenova Chen. Car c'est une expérience unique en soi vouée à l'universalité, qu'elle s'exprime par sa narration simplement esquissée, son style résolument naïf et surtout son monde qui se découvre petit à petit, idéalement avec d'autres joueurs. De longs voyages que facilitent beaucoup l'ouverture à l'ensemble des plateformes en ligne, la fonction Guide et l'usage systématique de la manette - nonobstant les anicroches persistantes de l'interface. Le désert stellaire du Petit Prince s'intègre merveilleusement dans une telle ode à l'allégorie, à l'empathie et au partage. Son histoire dignement inspirée du conte de Saint-Exupéry reflète avec une étonnante justesse l'esprit de liberté de cette production, qu'il s'agisse d'investissement ou d'interprétation. Les aventuriers contemplatifs et amicaux en quête d'émotions s'y envoleront pour longtemps...