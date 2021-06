Ah, Ninja Gaiden. Le pendant beat'em all de Dead or Alive. Depuis son passage à la 3D, entre 2004 et 2012, on a démembré une foule de ninjas hostiles tous plus dangereux les uns que les autres. Est-ce toujours aussi défoulant 10 ans plus tard ? C'est ce que nous allons voir !

Après avoir fait les beaux jours de la Xbox, la saga Ninja Gaiden est souvent revenue sur ses pas pour sortir dans des versions améliorées chez la concurrence. Et si les inconditionnels de Microsoft seront eux aussi servis avec cette compilation qui débarque sur Switch, PS4 et PC, ils pourront se contenter de la rétrocompatibilité de leurs versions Xbox et 360 sur leur Series X flambant neuve ou leur vieille One... Voilà de quoi y réfléchir à deux fois...

La galère du collectionneur-consommateur

Si vous choisissez de craquer pour Ninja Gaiden Master Collection, disponible uniquement en téléchargement au lancement dans nos contrées, vous devrez vous acquitter de la modique somme de 40€ pour la version de base, qui contient les trois jeux dans leurs versions "Sigma" ou "Razor's Edge" (comprenez, les versions "turbo alpha plus" avec les bonus, dont les costumes DLC et les persos jouables féminins de Dead Or Alive en bonus) ou 50€ pour l'édition "Deluxe", qui contient en plus un artbook digital.

Si vous désirez tout de même un coffret à ranger sur vos étagères déjà bien trop remplies, ce sera à vos risques et périls, et uniquement sur Switch et PS4 : il faudra passer par l'import nippon ou asiatique, et aucune des boutiques que nous avons visitées n'est d'accord sur le contenu de ces boîtes. Déjà, personne ne mentionne la présence de l'artbook digital, qui devrait du coup le rester, digital, et surtout, absent.

Les informations sont contradictoires, donc on ne saurait que trop vous conseiller d'y réfléchir à deux fois avant de faire traverser la moitié de la terre à un pauvre bout de plastique. Chez Gameblog, on se contentera du dématérialisé et de nos vieilles versions dédicacées ! Et puis de toutes façons, l'investissement demandé vaut-il le coup ? Rien n'est moins sûr...

La casserole neuve et la vieille soupe

La compilation Deluxe à laquelle nous avons droit sur PS4 propose donc l'accès à quatre applications distinctes : les trois jeux et l'artbook. Attention, sur PS5, tout est regroupé sous la même icône et il faut appuyer sur "Start" puis "choisir version" sur ladite icône dans le menu pour passer d'un logiciel à l'autre. Si le premier à un peu vieilli, et nous avions déjà fait le même constat avec sa version PS Vita il y a quelques années, Ninja Gaiden Sigma 2 reste un vrai monument du beat'em all. Quant au troisième épisode, s'il proposera un grand spectacle de tous les instants, il perd un peu le côté ultra hardcore qui faisait le sel de la série. Mais bon, les wall jumps et wall rides de Ryu Hayabusa sont là, tout comme les démembrements en pagaille, les armes délirantes et la difficulté légendaire. Vous aurez donc accès à trois jeux plutôt différents mais assez inégaux dans leur rejouabilité en 2021. A priori, tout le contenu des éditions originales est disponible, même si nous n'avons pas vu de mode en ligne pour les missions en coopération du second épisode, ici uniquement jouables avec un bot...

Si vous optez pour la version Deluxe, vous aurez aussi accès à ce fameux artbook digital, comprenant pas moins de 80 pages d'illustrations et l'OST des trois jeux. Un bonus plutôt conséquent et appréciable même si la différence de prix de 10€ demandée nous à fait un peu tiquer. D'ailleurs, on trouve ce prix de lancement tout simplement un peu fort pour une compilation qui ne va proposer quasiment aucune retouche au matériau d'origine. Alors oui, ça tourne en 60 fps et les chargements sont ultra rapides si on utilise le SSD de la PS5, mais les textures et les modèles restent d'époque à chaque fois, à savoir vieillots. De nouvelles lignes de trophées sont disponibles, et si elles sont légèrement différentes au vu de l'absence de mode coop, par exemple, il faudra quand même encore toute une vie d'entrainement pour viser le 100 %. Et si nous n'y avons pas joué sur Switch, l'aspect technique y sera probablement moins important, et le mode nomade pourrait changer la donne, avec la possibilité de jouer à Ninja Gaiden à peu près n'importe où...