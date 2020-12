Avant la sortie de la compilation PS5 de la saga complète, Nioh 2 revient une dernière fois sur PS4 avec son 3e DLC : Le Premier Samuraï. On a effectué le TEST sur une rutilante PS5 et on vous raconte tout !

Voilà bientôt 9 mois que Nioh 2 squatte notre disque dur, et il est temps pour lui de revenir une nouvelle fois dans les colonnes TEST de Gameblog avec sa dernière extension, judicieusement nommée Le premier Samuraï. Vient-elle boucler la boucle et terminer le programme DLC en beauté ? Bonne question, merci de l'avoir posée.

Nioh de cajou

Et c'est encore avec un voyage dans le temps que commence le scénario de ce nouveau DLC, et cette fois-ci, on vous transporte aux origines de l'histoire, puisque si vous n'avez toujours pas réussi à vaincre définitivement votre ennemi juré depuis maintenant un jeu et deux extensions, vous allez vous la jouer Terminator et retourner à la source, pour tenter de tuer le bougre avant que ses pouvoirs n'émergent vraiment. Peut-être le pan de scénario le plus intéressant de tout Nioh 2, au final... Qui se termine sur un bon vieux twist des familles, et c'est le cas de le dire ! Mais bon, ne nous mentons pas, si cet aspect reste séduisant, on n'est pas là pour ça. Le reste du contenu est-il vraiment à la hauteur ?

Au menu, pour profiter de tout cela, vous aurez accès à une nouvelle région qui va offrir son lot de missions supplémentaires. Si les quêtes principales ne sont qu'au nombre de deux, ces dernières sont assez longues, avec plusieurs Boss à vaincre avant d'arriver à la fin, et les missions secondaires vont apporter leur lot de challenge. On a commencé le tout au niveau 175 (138 étant recommandé) et on n'a pas mal galéré ! On notera particulièrement le retour de la mission "seul contre tous" qui vous mettra aux prises avec la quasi intégralité du bestiaire de Nioh 2, dans une arène bien plus petite que la dernière fois... Il vous faudra bien du temps et de la persévérance avant de parvenir à déverrouiller le trophée qui consiste à terminer ladite mission en NG++ !

Dynasty Nioh

Le tout sera bien évidemment l'occasion de rencontrer quelques nouvelles têtes dans les rangs ennemis, dont quelques variantes de mobs bien connus, comme cette version bien vénère d'un cyclope qui l'était déjà beaucoup, ou encore, celle du sorcier qui pourrait bien vous surprendre la première fois ! Des petits nouveaux sont au programme, comme ce lutin maléfique du Père Noël, ou encore ce redoutable corbeau géant, et les Boss sont eux aussi bien vénères et impressionnants.

Les décors visités dans cette extension tranchent un peu avec le reste du jeu, et c'est plutôt une bonne chose ! Depuis quelques temps dans le JV, on sent que des titres comme Ghost of Tsushima ont fait des émules, et si on n'en est pas encore à ce niveau-là dans Nioh 2, c'est franchement pas mal : oui, le Japon féodal se prête particulièrement à l'utilisation de carnations chatoyantes et pimpantes, et les niveaux de cette extension vont nous permettre d'en voir de toutes les couleurs, ce qui est plutôt cool. Les grottes maléfiques à la Devil May Cry et les paysages enneigés présents ici se défendent de façon plutôt efficace eux aussi. Sur PS5, notre version PS4 du jeu s'est très bien comportée, avec des graphismes à la hauteur de la version PS4 PRO, et une fluidité exemplaire, de tous les instants.

Nioh Gaiden

Question visuels, notez que vous aurez aussi accès à de nouveaux skins d'armure, mais c'est à peu près tout. Contrairement aux précédentes extensions, il n'y a pas de nouvelle arme sur laquelle se faire la main dans Le Premier Samurai. Notons tout de même la présence de nouvelles mécaniques en missions, avec de multiples PNJ à sauver qui vont vous accompagner avec une barre de vie limitée, et même d'une nouvelle difficulté supplémentaire, qui porte le nombre de NG+ possibles à cinq !

Franchement, si cette extension n'est pas la plus pimpante des trois en termes de contenu, on est tout de même contents de pouvoir boucler la boucle avec ce Nioh 2, et on attend maintenant avec impatience la suite des aventures de la Team Ninja, et on vous reparle de Nioh très bientôt avec la sortie de la compilation PS5 qui se précise !