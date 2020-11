Avec 150 grilles de Picross, autant de Mega Picross, 30 de Color Picross, 5 Clip Picross fragmentés et potentiellement, si vous avez des sauvegardes des trois premiers Picross S, 5 Extras avec aux dimensions 30x30 ou 40x30 qui en veulent à votre acuité visuelle : vous pouvez être sûr que vous aurez votre dose de cases à colorier logiquement pour, au final, découvrir des illustrations en Pixel Art. Autant de puzzles que dans son prédécesseur, et sans nouveauté marquante - n'allez pas nous dire qu'un chrono du temps de jeu global est un game changer, Picross S5 se contente une fois encore du minimum. Un minimum qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne veut pas éviter lorsque l'on est pris par ce principe diaboliquement simple et amusant. Cela n'empêchera pas, une fois de plus, une fois les 9,99 euros demandés sur l'eShop dépensés, de se dire qu'un rafraîchissement est nécessaire, que l'on pourrait repenser le multi, imaginer du tactile, rééquilibrer la répartition. Mais c'est ainsi quand on est sous emprise : on raque, et on oublie de râler. Pour combien de temps ?

par Gianni Molinaro