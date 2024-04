Bientôt un nouveau film Spider-Man attendu de longue date ? Ce réalisateur incontournable d'Hollywood s'est encore confié sur ce rêve des fans, et a donné quelques détails. Exit Tom Holland et Zendaya ?

Spider-Man 4 avance à son rythme, mais il avance ! D'après des rumeurs, le tournage pourrait même démarrer dans les prochains mois. Mais ça ne sert à rien de précipiter les choses et Sony Pictures aurait d'ailleurs tort de le faire. La nouvelle trilogie avec Tom Holland et Zendaya est le plus gros carton que la société a connu depuis un (très) long moment. Le dernier épisode, Spider Man No Way Home, a rapporté plus d'1,9 milliards de dollars au box-office mondial. Mais malgré ce succès monstre, les fans militent pour le retour d'un autre homme araignée.

Sam Raimi s'exprime encore sur un nouveau film Spider-Man

Tom Holland a réussi à se mettre dans la peau d'un plus grands super-héros de tous les temps et à faire oublier en quelque sorte les précédents acteurs. Mais malgré l'amour porté à la nouvelle trilogie, certains adoreraient voir un nouveau film Spider-Man avec Tobey Maguire et Sam Raimi (Evil Dead, Jusqu'en enfer) à la réalisation. Ça va se faire ? « Eh bien, je n'en ai pas encore entendu parler [ndlr : en réponse à la rumeur sur le retour de Raimi derrière la caméra]. J'ai lu des choses là-dessus, mais je ne travaille pas encore dessus » a t-il déclaré dans une toute récente interview à CBR.

Mais lors d'un nouvel entretien avec The Wrap, Sam Raimi a encore été questionné sur le sujet. Y a-t-il des discussions pour un « Spider-Man 4 » avec Tobey Maguire dans le rôle principal ? « Je n'ai rien prévu, mais j'adorerais ». Même s'il n'y a semble t-il vraiment rien dans les tuyaux, le réalisateur iconique y a tout de même une vision plutôt bien arrêtée sur ce qu'il pourrait faire. « Il faudrait que je discute avec Tobey et les scénaristes afin de déterminer ce que serait son évolution personnelle dans cet épisode. Je pense que si nous devions faire un quatrième film Spider-Man, nous devrions probablement déterminer le parcours de Tobey Maguire, son personnage, et les obstacles qu'il aurait à surmonter pour s'épanouir à titre personnel. Et j'espère que le méchant serait choisi en fonction de ces obstacles » (via The Wrap).

Sony Pictures et Marvel finiront-ils par entendre l'appel des fans ? L'avenir nous le dira. En attendant, si vous voulez revoir Tobey Maguire, les deux premiers Spider-Man de Sam Raimi sont disponibles sur Netflix.