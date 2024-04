L'univers de One Piece est un vaste océan dont il reste tant de mystères à percer... Mais régulièrement, on a la chance de voir certains personnages se découvrir davantage.

Les fans de One Piece ont de quoi se réjouir en 2024. De grosses choses arrivent pour l'univers des Mugiwara cette année. On pense notamment à un jeu très apprécié s'exportera sur une nouvelle console cet été, mais aussi à un événement exceptionnel pour les 25 ans de l'anime.

Mais, avant ça, il va y avoir de la lecture ! Le manga d'Eiichirō Oda a enfin repris sa publication et le chapitre 1113 s'est d'ailleurs déjà révélé sur la toile... Cependant, les planches mettant en scène Luffy et son équipage ne sont pas les seules pages que les lecteurs vont pouvoir parcourir. De fait, une surprise attends les fans dans le prochain numéro de One Piece Magazine.

Retour aux origines d'un personnage incontournable de One Piece

La nouvelle est tombée hier sur les réseaux sociaux, rapportées par plusieurs médias spécialisés dans l'actualité otaku : le n°18 de One Piece Magazine contiendra du contenu inattendu. Et celui-ci devraient ravir les fans du très populaire Zoro, l'ancien chasseurs de pirates !

De fait, le magazine proposera une histoire inédite sur l'épéiste légendaire de l'équipage de Luffy. Après les héroïnes du manga, c'est Roronoa Zoro qui aura bien doit à son light novel. Le roman proposera une histoire inédite revenant sur le passé du personnage, avant de rejoindre les Chapeau de paille.

Intitulé ZORO - Josho Sasakaze, il est écrit par Jun Esaka. L'auteur est bien connu des amateurs de manga puisqu'il signe plusieurs romans Naruto, mais aussi de précédents spin-off tiré de l'œuvre d'Oda : One Piece Heroines et One Piece Odyssey.

Ce nouveau roman sera l'occasion de plonger davantage dans le passé peu connu dans l'ancien chasseur de prime. Nous avons bien connaissance quelques bribes de son histoires... Dès le début du mange, nous découvrions par exemple son entraînement en tant qu'épéiste. Mais , le personnage aux cheveux verts reste encore entouré de mystère.

Ce week-end, le prochain numéro du Weekly Shōnen Jump proposera un premier extrait de ZORO - Josho Sasakaze. Ensuite, le roman paraîtra entièrement dans le One Piece Magazine, le 4 juin prochain. Ce nouveau numéro proposera un poster inédit et consacrera plusieurs pages à Zoro et Sanji.