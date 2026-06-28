On ne présente plus Logitech G, désormais passé maître dans l'accessoirisation PC avec des périphériques de qualité, comme la dernière souris PRO X2, pour ne citer qu'elle. La marque revient aujourd'hui avec un nouveau clavier, le G512 X 98, un compétiteur mi-analogique mi-mécanique qui est taillé pour la gagne, mais qui peine à se rendre charmant à l'usage.

Il n'y a pas à dire, le G512 X est un gros morceau. Logitech G nous sort ici un clavier filaire spécialement conçu pour le gaming et vise un marché de joueurs passionnés avec un prix affiché à 219,99€. Ce n'est pas des plus abordable et, en général, c'est que le matériel vise les joueurs qui savent pertinemment ce qu'ils veulent. On est ici pour la performance, la praticité et des matériaux de qualité. Voyons donc ce qu'il a dans le ventre.

Le G512 X est un sacré morceau, brut de décoffrage

Au déballage, le G512 X de Logitech G en impose sérieusement. Il est à peine plus étroit qu'un clavier traditionnel, 98% oblige, mais rien de véritablement choquant. Ce qui impressionne, c'est surtout son épaisseur. Le châssis est véritablement épais, composé de deux tranches de plastique noires où se loge une épaisse couche violette, habillée d'une surface semi-transparente striée qui peut s'illuminer lorsque les LED font leur boulot. Une robustesse renforcée par des touches qui ressortent beaucoup, comme sur un clavier mécanique standard. Au total, du sommet d'une touche au pied de l'armature, le clavier fait environ 35mm d'épaisseur, c'est pas rien.

Le relief du PBT n'aide pas spécialement le clavier à affiner sa silhouette au visuel, bien que ce soit un gage de qualité. Le PBT permet en effet d'avoir une meilleure durée de vie pour les capuchons en évitant les effets de brillance. On aimera également, ou non, les touches colorées et les deux boutons molettes pour gérer la partie média qui fleurent bon le old school.

La tranche supérieure a quant à elle deux boutons raccourcis pour profiter des fonctionnalités du Logitech G G512 X que sont le mode jeu, qui permet de profiter de réglages spéciaux et optimisés pour jouer, et une touche scan qui viendra modifier automatiquement ses paramètres lors des changements de boutons. Cette face du clavier cache également un emplacement où viennent se loger des switchs de rechange, cachés par un socle en plastique transparent.

Juste dessous on retrouve également un lot de petits anneaux SAPP que l'on peut associer aux switchs pour profiter de la fonctionnalité de double activation des touches. S’il n’y a rien contre le fait de cacher du matériel à même le périphérique, il faut admettre que le G512 X ne fait aucun effort pour être discret, et c'est bien dommage. À l'arrière enfin, on retrouve des pieds antidérapants qui viendront donner un peu d'inclinaison à l'ensemble de 4 degrés minimum, jusqu'à 8 avec l'ajout de pieds supplémentaires fournis dans la boîte.

Pour un clavier de ce calibre, si l'on voit bien que les finitions sont tout de même impeccables, il se dégage tout de même un aspect assez cheap pour ne pas dire grossier. Le G512 X de Logitech G est un poil trop massif et pas vraiment séduisant au premier abord.

©Jérémy.H " KiKiToes " pour Gameblog

Le nouveau clavier de Logitech G n'est pas très séduisant, mais il est ultra efficace

Il se rattrapera heureusement sur les performances en jeu, franchement bonnes. Les switchs analogiques profitent de la technologie TMR pour Tunnel Magnetoresistance. Une fonctionnalité qui offre une meilleure précision et permet aux touches d'être impressionnantes de réactivité. Notez qu'avec le G512 X vous pouvez utiliser des switchs analogiques ou mécaniques classiques.

Dans tous les cas, sur le papier, on nous promet un seuil de déclenchement à 0,1mm, un taux d'interrogation de 8K et un retour quasi instantané. Si mesurer tout ça est difficile pour nous, simples mortels, on sent tout de même une nette aisance et de très bonnes performances en jeu. Cerise sur le gâteau, il est possible de paramétrer un second seuil d'activation en customisant physiquement les switchs que l'on souhaite à l'aide des anneaux SAPP. Résultat, on peut ressentir précisément une butée à mi-chemin, lors de la première activation et enfoncer un peu plus la touche pour une seconde action. C'est vraiment très bon, bien que s'amuser à trifouiller son clavier soi-même peut rebuter. Aucune crainte cela dit, les pièces sont fournies et on peut rapidement trouver les explications requises sur le site officiel.

Outre les modifications physiques, le G512 X peut évidemment être paramétré via son logiciel maison, très bien fourni et accessible. On pourra y programmer de nombreux raccourcis, mais aussi modifier les couleurs de l'éclairage RGB présent absolument partout.

Logitech G G512 X ©Jérémy.H " KiKiToes " pour Gameblog

Le confort passe un peu au second plan

Le G512 X de Logitech G est donc parfait pour jouer à la plupart des gros jeux du moment, des FPS comme Valorant, Counter-Strike ou encore les MOBA comme League of Legends par exemple. Cependant, on ne peut pas nier qu'il n'est pas hyper confortable nativement. L'épaisseur du clavier et son inclinaison obligatoire de 4 degrés font que l'on doit fournir un certain effort qui se ressent sur les longues sessions d'utilisation comme lors de la rédaction de ce test par exemple. Les touches sont en prime quelque peu résistantes au toucher même si elles sont ultra réactives et plutôt silencieuses. Au final ce qu'il manque ici c'est un vrai repose-poignets. Et il en existe un, sauf qu'il ne fait pas partie du packaging, il est vendu à part (et peut être offert sous certaines conditions sur le site officiel). Lorsque l'on voit que Logitech G propose le G512 X à plus de 200€, on fait quand même la grimace, surtout que là on ne parle pas d'un simple confort supplémentaire, mais d'une nécessité pour les longues sessions et c'est pile poil ce pourquoi le clavier est fait.