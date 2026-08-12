Les fans de Solo Leveling ont enfin droit à une bonne nouvelle alors que tout est en pause pour eux. La suite fait finalement un retour attendu après plusieurs mois de pause.

Alors que le webtoon est toujours à l'arrêt, Solo Leveling Ragnarok fait un retour inattendu pour les fans internationaux. En effet, alors que le sequel de l'œuvre de Chugong s'est conclu dans sa forme littéraire en 2025, il n'a toujours pas été entièrement traduit. Le light novel faisait jusqu'alors l'objet d'une pause indéterminée. Mais cette fois, l'attente est terminée.

Solo Leveling Ragnarok revient pour les fans du monde entier

Tout comme le Solo Leveling original, la suite, Ragnarok, est avant tout un light novel publié en ligne. C'est évidemment l'éditeur Kakao Page qui gérait sa publication d'avril 2010 à juillet 2025, date à laquelle l'histoire s'est conclue. Sauf qu'il s'agit là d'une œuvre sud-coréenne, ce qui veut dire que tout le monde n'a pas pu lire sa conclusion.

Et pour cause, la version internationale de Solo Leveling Ragnarok était en pause depuis septembre 2025. Cela fait donc quasiment un an que les lecteurs attendent de pouvoir lire la suite et arriver prochaine à la fin de l'histoire de Suho, le fils de Jin. Mais ça, c'est du passé.

En effet, la plateforme officielle Tapas, qui publie en ligne de nombreux light novels et webtoon, a fait une belle annonce ce week-end. Ça y est, dès ce mercredi 12 août 2026, les lecteurs du monde entier capables de lire en anglais peuvent y retrouver la suite de Ragnarok. La publication reprend aujourd'hui son rythme à raison d'un nouveau chapitre tous les 3 jours.

On sait que vous êtes beaucoup à l'attendre. Malheureusement, il faudra encore être patient pour retrouver le manwha Solo Leveling Ragnarok, publié sous forme de webtoon. Comme vous le savez déjà sûrement, l'illustrateur sud-coréen JIN est parti effectuer son service militaire obligatoire. À ce titre, l'éditeur a mis en pause la publication pour une durée indéterminée, le temps trouver un artiste pour le remplacer.