Apple TV s'apprête à sortir une nouvelle série thriller qui va vous tenir en haleine de bout en bout, et ça arrive très prochainement. La plateforme nous partage aujourd'hui un premier vrai trailer déjà haletant qui pose le décor, ça promet.

Non content d'enchaîner les succès, Apple TV prépare une nouvelle série qui devrait rapidement trouver son public. Last Seen sortira sur la plateforme dès le 9 septembre 2026 et promet d'être particulièrement prenante et intense. La première bande-annonce n'est pas sans rappeler quelques drames disponibles sur la plateforme comme Hijack ou encore l'excellente série Slow Horses.

Last Seen, la nouvelle série évènement d'Apple TV se montre

Après les cartons de Widow Bay ou encore Lucky dernièrement, deux séries que l'on vous recommande chaudement, Apple TV mise donc une nouvelle fois sur un programme bourré de rebondissements avec Last Seen. Si la série promet d'être un vrai carton, c'est notamment parce qu'elle est l'adaptation du livre The Dispatcher, qui a non seulement été un franc succès, mais a en prime décroché de nombreux prix. Cette nouvelle série Apple TV est également réalisée par un réal de talent en la personne de Christian Schwochow, à qui l'on doit plusieurs épisodes de The Crown. Sans compter qu'en tête d'affiche, on retrouve Patrick Brammall, connu pour son rôle dans la série Colin from Accounts. Un acteur que l'on ne voit que trop peu malheureusement et qui a été nommé à de nombreuses reprises pour des récompenses.

Last Seen sera composée de 6 épisodes seulement. Les deux premiers seront diffusés sur Apple TV dès le 9 septembre 2026. Les suivants seront ensuite ajoutés à raison d'un par semaine.

2 premiers épisodes : 9 septembre 2026

Épisode 3 : 16 septembre 2026

Épisode 4 : 23 septembre 2026

5e épisode : 30 septembre 2026

Final : 7 octobre 2026

Que raconte Last Seen ?

Dans Last Seen, on suit Ian Ridley, un ancien inspecteur dont la vie a basculé le jour où sa fille a disparu sans laisser de trace 11 ans auparavant. Depuis, ce dernier s'est reconverti en tant qu'opérateur radio pour la police et n'a jamais réussi à faire son deuil. Jusqu'au jour où une adolescente appelle les secours, et où il reconnaît sa voix. Il se lance alors dans une nouvelle enquête pour la retrouver et sera prêt à tout pour y arriver.

Source : Apple TV