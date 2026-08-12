Le manga Hunter x Hunter a repris le cours de sa publication tandis que l'auteur continue de travailler sur les nouveaux chapitres en coulisses. Il vient justement d'en boucler un nouveau.

Les fans de Hunter x Hunter ont eu le plaisir de retrouver leur manga préféré cet été. Après quasiment deux ans d'absence, le mangaka Yoshihiro Togashi et l'éditeur Shūeisha se sont assurés de pouvoir offrir une publication régulière aux lecteurs du Weekly Shonen Jump. Ainsi, plusieurs chapitres sont prêts d'avance. L'auteur vient justement d'en boucler un nouveau, nous approchant toujours plus de la conclusion de l'arc de la Guerre se succession... et de la série.

Togashi a terminé le chapitre 424 de Hunter x Hunter

Depuis presque 15 ans, la publication de Hunter x Hunter enchaîne les pauses. Mais l'auteur, Yoshihiro Togashi, tient à aller au bout de son histoire. Pour faire fi de ses problèmes de santé, son éditeur a aménagé ses conditions de travail. C'est notamment ce qui lui a permis de reprendre une progression plus homogène dans la réalisation des planches du manga.

Ainsi, Hunter x Hunter a enfin fait son retour dans le Weekly Shonen Jump fin juin avec le chapitre 411. Un mois et demi plus tard, les lecteurs du monde entier ont pu lire le chapitre 417 pas plus tard que dimanche dernier, soit dans le magazine de pré-publication, soit sur la plateforme officielle MANGA Plus. Et la suite arrive !

Soucieux de ne pas faire face à une nouvelle pause, Yoshihiro Togashi travaille maintenant sur Hunter x Hunter avec plusieurs chapitres d'avance. Il poste d'ailleurs régulièrement son avancée sur ses réseaux sociaux. C'est ainsi qu'on a appris samedi dernier qu'il a non seulement apporté quelques corrections au tome 38, mais aussi et surtout bouclé le manuscrit du chapitre 424. Un nouveau pas dans l'histoire donc.

Bientôt la fin pour HxH ?

Dans les faits, Hunter x Hunter est dans sa dernière ligne droit avec le grand arc du Continent caché, qui comprend celui en cours de la Guerre de succession (Succession contest). Ce serait le 8ᵉ et dernier de tout le manga. Avec cette reprise soutenue de la publication, on peut dire que l'histoire a déjà bien avancé, depuis 14 ans qu'elle rencontrait des pauses aussi longues que fréquentes depuis 14 ans.

Dès lors, peut-on dire que Hunter x Hunter va bientôt se terminer ? Même si le manga avance vers son dénouement, l'intrigue a encore de nombreux rebondissements en réserve. Il est donc encore difficile d'estimer quand le manga touchera à sa fin. Mais on peut au moins faire le point sur ce que l'on sait de l'avancée à ce jour :

Le chapitre 424 est complètement terminé, donc en attente de validation de l'éditeur pour la publication

est complètement terminé, donc en attente de validation de l'éditeur pour la publication Togashi aurait quasiment finalisé Hunter x Hunter jusqu'au chapitre 430

Le chapitre 431 est déjà encré

est déjà encré Togashi a imaginé 4 scénarios différents s'il n'arrive pas à aller au bout lui-même