C'est aujourd'hui mercredi 12 août 2026 que se lance enfin la saison 4 de Reacher sur Prime Video. Une nouvelle saison extrêmement attendue par les fans de la série après une saison 3 menée tambour battant. Pour ce nouveau chapitre de Reacher, la plateforme a mis les petits plats dans les grands puisqu'elle prévoit de s'en servir comme tremplin pour inaugurer un premier spin-off lui aussi très attendu.

La saison 4 de Reacher est disponible sur Prime Video

La saison 4 de Reacher est désormais lancée sur Prime Video et les premiers épisodes posent déjà le décor. Notre bon vieux Jack Reacher est témoin de la mort d'une femme dans le métro de New York et se met à enquêter. Il s'avère que cet incident cache en réalité de sombres secrets. Reacher va une fois de plus mettre le doigt là où il ne faut pas et distribuer quelques mandales en démêlant un nouveau complot. Une fois encore, il ne devra compter que sur lui même et une poignée d'allié en qui il peut encore avoir confiance. Une traque sans merci qui promet sa dose de rebondissement et d'action encore une fois. Cette nouvelle saison est directement adaptée du treizième roman de Lee Child : Elle savait… (ou Gone Tomorrow dans son titre original).

Quand seront diffusés les épisodes de la saison 4 de Reacher ?

Si les trois premiers épisodes sont déjà dispo sur Prime Video, les suivants ne seront diffusés qu'à raison d'un par semaine. Le grand final conclura cette quatrième saison le 16 septembre 2026. Une date importante puisqu'en plus du grand final de la saison 4 de Reacher, la plateforme d'Amazon lancera l'intégralité de la série Neagley, un spin-off qui se concentrera sur Frances Neagley, personnage récurrent de Reacher incarné par Maria Sten.

Épisodes 1 à 3 : 12 août 2026

Épisode 4 : 19 août 2026

5ème épisode : 26 août 2026

Épisode 6 : 2 septembre 2026

Épisode 7 : 9 septembre 2026

Final sur Prime Video le 16 septembre 2026