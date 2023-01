Chez Nvidia la technologie DLSS prend de plus en plus de place et se démocratise de semaine en semaine dans nos jeux vidéo PC. Il faut dire qu'elle est particulièrement salvatrice pour bien des jeux, souvent très gourmands, car elle permet d'améliorer très significativement la fluidité sans perte de qualité visuelle. Et pour cette fin janvier, le constructeur ajoute plein de jeux à son catalogue et prévois de belles choses pour février.

Le Nvidia DLSS pour vous sauver la mise

4 jeux rejoignent la déjà longue liste de jeux qui sont compatibles avec le DLSS 3.0 et inférieur. À savoir Marvel's Midnight Suns et HITMAN 3 qui est d'ailleurs en train de se transformer via plusieurs mises à jour. Les autres jeux sont Dakar Desert Rally (disponible dès maintenant) et Dying Light 2 Stay Human portant à 21 le nombre de jeux DLSS 3 disponibles.

Toujours dans les bonnes nouvelles, le très récent Dead Space Remake dont on vient tout juste de vous proposer le TEST bénéficie d'une mise à niveau DLSS 2 aujourd'hui. Et c'est aussi le cas de FORSPOKEN, qui malgré son aspect très gourmand va enfin pouvoir être jouable dans de bonnes conditions sur plus de machines. Souhaitant prendre de l'avance, Nvidia annonce aussi les arrivées du mois de février qui commence en grande pompe avec les mises à jour DLSS 3 de Deliver Us Mars le 2 février et de PERISH le même jour. Ces titres seront suivis d'un grand nombre d'autres jeux DLSS 3 dont Atomic Heart, ILL SPACE, THRONE AND LIBERTY, Tower of Fantasy, Warhaven et Witchfire. Bref une véritable cascade en l'espace de moins d'un mois.

Cerise sur le gâteau, Hogwarts Legacy qui est forcément attendu au tournant sur son aspect technique est aussi prévu pour supporter le DLSS 3.0. En revanche on ne sait pas encore si ça sera lors de la sortie du jeu ou un peu plus tard en février, voir en mars.