Nvidia vient de mettre à jour son logiciel Nvidia Broadcast via une version 1.4. Un logiciel qui pour mémoire est uniquement accessible aux utilisateurs de GPU RTX. Il s'agit d'un programme d'intelligence artificielle avancé qui peut être utilisé pour la diffusion en streaming et les vidéoconférences avec voix et vidéo. Cette fois, Nvidia souhaite révolutionner vos discussions en améliorant notamment la captation de vos yeux. Explications.

Nvidia veut suivre votre regard

Après la suppression de bruit ambiant et la mise en place de scènes sans fonds vert, Nvidia souhaite désormais s'attaquer au deepfake de vos yeux. L'objectif est simple, forcer vos yeux à regarder la caméra tout le long de la discussion, ce qui est avouons le est quasiment impossible en situation réelle et de manière naturelle. Au bout d'un moment et au fil d'une discussion, notre regard finit toujours par se perdre ailleurs que sur l'objectif de la webcam. Cela ne sera désormais plus le cas. Vous pourrez par exemple lire une feuille ou regarder votre téléphone tout en discutant, ce qui va pas mal révolutionner l'usage de la communication de ce type. Vous pouvez retrouver une vidéo démonstrative de cette technologie Nvidia ci-dessous. Bluffant n'est ce pas ?

La mise à jour 1.4 de Nvidia Broadcast a également reçu d'autres ajouts comme un effet de vignette mais aussi la capacité de changer l'orientation horizontale de la caméra, et de réaliser une impression écran pour créer des "selfies". Notons que la fonction Eye Contact est pour le moment à un stade de bêta et l'IA n'est pas encore tout à fait au point quand nos yeux sont un peu trop bas par rapport à la caméra. Mais comme pour tout quand il s'agit de technologie, cela devrait s'améliorer avec le temps.

Une nouvelle fois l'IA vient s'immiscer dans un nouveau domaine.