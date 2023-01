L'IA est sur toutes les bouches depuis quelques mois. Entre son incursion au sein de l'art, sa présence textuelle via ChatGPT et sa capacité à aider à la création de mangas, il y en a pour tous les goûts. Celle-ci semble être effectivement un intéréssant support pour aider l'humain mais elle pose aussi quelques problèmes. C'est d'ailleurs toute la problématique du jour comme le souligne le géant de la tech, Nvidia.

Nvidia s'exprime sur l'IA

Nvidia n'est pas réfractaire à l'utilisation de l'intelligence artificielle puisque c'est le fondement même de certaines de ses technologies à l'image du DLSS (deep learning super sampling) ou encore du Nvidia Broadcast et de la nouvelle gestion du regard via l'utilisation d'une webcam. Pour autant, le géant souhaite faire prendre conscience de l'importance de ce domaine et des dangers potentiels que cela implique.

Ainsi, alors qu'un événement était organisé en Suède pour annoncer la mise à jour du superordinateur Berzelius à l'aide des derniers systèmes d'IA du constructeur, Jensen Huang, grand patron de Nvidia, a voulu donner une mise en garde à son public :

Si vous prenez un peu de recul et que vous réfléchissez à toutes les choses de la vie qui sont pratiques dans son usage, essentielles ou merveilleuses pour la société, elle a aussi probablement un potentiel de nuisance. Quelle est la norme sociale pour l'utilisation l'IA ? Quelles sont les normes juridiques pour son utilisation ? Tout évolue en ce moment. Le fait que nous en parlions tous nous met dans une bonne posture.

Dans ce contexte, Huang a déclaré que les organismes de normalisation d'ingénierie devraient établir des normes pour la construction de systèmes d'IA sûrs, similaires à la façon dont les organismes médicaux établissent des règles pour une pratique sûre de la médecine.

Que pensez-vous des propos du patron de Nvidia ?