Après de nombreux bruits de couloir et divers rumeurs, pas forcément tous légitimes, Nvidia profite de l'occasion du CES 2023, le grand mess de la high-tech pour dévoiler officiellement sa carte graphique GeForce RTX 4070 Ti. Soit un GPU un poil plus abordable pour permettre de profiter de la nouvelle génération 4000.

Une carte Nvidia qui en a dans le ventre

Commençons par ce qui peut fâcher : le prix. La carte sera disponible le 5 janvier 2023, à partir de 799 dollars, ce qui est finalement onéreux mais moins que ce que l'on aurait pu penser. D'autant que Nvidia donne des performances supérieures à la RTX 3090 Ti. Cela a de quoi surprendre, effet d'annonce ou véritables performances ? C'est en tout cas bluffant. Cette carte permettra évidemment de profiter de la technologie Nvidia DLSS3 histoire d'avoir une optimisation sans faille dans la plupart des jeux AAA (et même parfois les autres).

Coté technique nous avons le droit à la même carte que la RTX 4080 12 Go à savoir :

Cœurs CUDA : 7680

: 7680 Vitesse d'horloge de base : 2 235 MHz

: 2 235 MHz Boost : 2 610 MHz

2 610 MHz Mémoire vidéo totale : 12 Go GDDR6X

: 12 Go GDDR6X Horloge mémoire : 10 500 MHz

: 10 500 MHz Taille du cache L2 : 49,15 Mo

L2 : 49,15 Mo Connexions vidéo : 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1

: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1 Résolution maximale : 4K à 240 Hz ou 8K à 60 Hz avec DSC

: 4K à 240 Hz ou 8K à 60 Hz avec DSC Alimentation minimale : 700 W

: 700 W Interface PCIE : génération 4

Il s'agit donc du GPU RTX 4000 le plus abordable actuellement même si la conversion magique en Europe risque de faire un peu mal avec 899 euros. Soit toujours 200 euros de moins que la RTX 4080 12 Go lors de son annonce. On peut donc dire que Nvidia a fait un geste en changeant la nomenclature. Reste maintenant à attendre les premiers tests pour connaitre sa véritable puissance en jeu.

Que pensez-vous de cette Nvidia RTX 4070 Ti ?