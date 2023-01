Les jours passent et l'IA fait encore parler d'elle cette fois à cause des versions artistiques qui passent devant les tribunaux.

Cela ne vous a sans doute pas échappé mais actuellement l'IA est sur toutes les bouches notamment avec ChatGPT qui semble poser des problèmes à beaucoup de monde, dont les universités. Dans le milieu artistique, les artistes désespèrent de voir se multiplier des "œuvres" faites par l'IA, comme notamment Stable Diffusion et Midjourney . C'est pourquoi un collectif a voulu frapper fort et déposer une plainte devant les tribunaux contre ces deux "logiciels". Mais va t-elle aboutir ?

Une plainte contre l'IA

En effet les artistes accusent les deux IA de violer les droits d'auteur en utilisant des milliards d'images pour créer un contenu. Il s'agit de Sarah Andersen, Kelly McKernan et Karla Ortiz qui ont le soutien du cabinet d'avocat Joseph Saveri et de l'avocat Matthew Butterick. Le trio féminin accuse les programmes de violer les droits d'auteur de "plusieurs millions d'artistes". Dans ce contexte l'avocat Matthew Butterick déclare :

L'IA a la capacité d'inonder le marché d'un nombre essentiellement illimité d'images violant les droits, infligeant des dommages permanents pour l'art et les artistes sur le marché.

Reste à voir maintenant ce que va être la réponse des créateurs des IA. Notons que le très sérieux The Verge est rentré en contact avec eux pour tenter d'obtenir une réaction et des explications. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Car après tout, et jusqu'à preuve du contraire, derrière l'intelligence artificielle il y a encore des Hommes et c'est eux qui doivent rendre des comptes aux artistes. Une nouvelle preuve que cette technologie risque de causer de nombreux problèmes à l'avenir et que la société va devoir établir des règles juridiques strictes et claires à son encontre. Pour le bien commun.

Que pensez-vous de cette plainte collective à l'encontre des intelligences artificielles artistes ? Pour vous s'agit t-il d'un viol du droit d'auteur ?