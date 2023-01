Cette fois on vous parler de l'IA en bien puisqu'elle pourrait révolutionner le cinéma. On vous explique tout.

L'IA est sur toutes les lèvres depuis quelques mois. Elle s'incruste dans l'art, dans la création de textes avec ChatGPT et elle arrive même à venir soutenir la création de mangas. Et c'est sans parler de son importance future au sein du jeu vidéo et notamment des RPG. Toujours plus loin, l'intelligence artificielle veut maintenant aussi s'attaquer au vaste monde du cinéma. Au moins cette fois, c'est plutôt positif.

L'IA pour chambouler le doublage

Cela va faire plusieurs décennies que le doublage au cinéma permet de profiter de nombreux films dans sa langue maternelle. Fort utile pour les enfants ou tout simplement pour ceux ne parlant pas bien anglais ou n'ayant pas envie de se casser la tête, elle a pourtant un inconvénient : la syntonisation labiale. Le métier de comédien en doublage n'est pas une tache aisée et parmi les prérogatives, il faut adapter son texte, sa vitesse et divers variantes pour coller au mieux avec le mouvement des lèvres de l'acteur d'origine. C'est tout un travail d'adaptation et c'est ce qui fait aussi visiblement le charme du métier. C'est en tout cas ce qu'on peut couramment entendre dans les divers interviews de comédiens français.

C'est là qu'entre en scène la société Flawless qui est en train de mettre au point une toute nouvelle technologie, visant à révolutionner et simplifier la syntonisation labiale. Boostée par l'IA, elle a pour objectif d'éviter la désynchronisation des lèvres dans une version doublée. On peut en avoir un très bel exemple dans le message Twitter, avec la vidéo qui va bien ci-dessous :

Les trucs fous que je fais au travail… nous utilisons l'IA pour changer la façon dont les films sont faits ! @Flawlessai

Voilà pourquoi je ne poste pas beaucoup ici ces jours-ci. Filmmaker #filmmaking #ArtificialIntelligence

Scott Mann, le CEO de Flawless n'y va pas de main morte pour décrire ce qui lui a donné l'impulsion de se lancer dans le projet. C'est même plutôt violent, lisez plutôt sachant que l'homme est auteur et réalisateur de son coté :

J'avais fait attention non seulement aux mots, mais aussi à la nuance du son d'un mot, à l'inflexion de ce qui est implicite ou encore au détail de l'expression. Le fait de voir tout ce travail ruiné, ou presque, comme une caricature avec tous les mauvais dialogues, c'était horrible

En France on peut quand même se féliciter d'avoir généralement un très bon doublage dans nos films avec de bons acteurs dans le domaine. Cette IA et cette initiative sont intéressantes et bluffantes, esperons simplement que ca ne vienne pas couper l'herbe sous le pied de toute une profession.