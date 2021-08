TEST Enceintes Creative T60 : Compactes, élégantes, efficaces

Soucieux de faire évoluer sa gamme de petites enceintes 2.0, Creative distribue depuis peu les T60, un nom qui masque un positionnement pas si évident par rapport aux plus puissantes T100 : entre légère descente en gamme et nouvelles fonctionnalités, plus grande modernité.

grande modernité. Figure historique du son sur PC, Creative a rencontré quelques difficultés avec les évolutions des besoins des utilisateurs. Aujourd'hui, le fabricant est plus serein avec des gammes plus variées et mieux intégrées aux nouveaux marchés de l'audio. C'est ainsi que Creative n'a pas hésité à envahir aussi bien le monde des barres de son que celui des enceintes Bluetooth. C'est justement la dernière de cette catégorie que nous testons aujourd'hui. Les Creative T60 s'offrent ainsi le luxe de sonoriser aussi aisément un PC portable, qu'un smartphone ou un vrai PC gaming.

Sobriété et élégance

Peu après le test du Logitech Z407, nous enchaînons avec un autre kit dédié au gaming, mais pas seulement. Le Creative T60 se repose sur les mêmes qualités que le produit du Suisse, mais ne brûlons pas les étapes et commençons par l'ouverture du kit. Creative protège efficacement son bébé qui, bien emballé, n'a que peu de chance de vous arriver en mauvais état. À l'intérieur, on retrouve les deux enceintes - pas de caisson de graves, nous sommes en présence d'un 2.0 - et plusieurs accessoires : les fiches secteurs spécifiques à chaque pays et la brique d'alimentation, le câble 3,5 mm (1,2 m), le câble USB-C (1,2 m), un câble d'extension de casque (30 cm) et un adaptateur USB-C vers USB-A.

Au premier coup d'oeil posé sur les enceintes, il y a quelque chose « qui cloche » sans que l'on puisse vraiment dire quoi : c'est très simple, les deux satellites ne sont pas exactement de la même taille. La différence n'est pas énorme, mais surprenante malgré tout : le satellite gauche est un peu plus large. De son côté, le satellite droit fait office de « centrale de commande » et c'est sur lui que l'on connecte tout. Ainsi, on branche l'alimentation et le câble de liaison entre les deux satellites puis il nous faut décider du type de connexion que l'on veut employer pour exploiter le T60. C'est à ce niveau que, comme le Z407 de Logitech, il montre toute sa polyvalence.

Il est ainsi possible de le connecter sans-fil via le Bluetooth 5.0, mais aussi d'employer l'entrée auxiliaire ou, et c'est notre choix privilégié pour une utilisation avec un PC fixe ou portable, de brancher notre petit monde en USB-C. Notons que les câbles livrés par Creative, quoique complets, sont assez courts : 1,2 m, c'est parfait pour un portable, moins pour un PC desktop. Soulignons en revanche, le côté extrêmement simple de ce branchement : même les néophytes complets n'en auront que pour quelques secondes avant de disposer d'un ensemble parfaitement opérationnel. Cette polyvalence de la connectique est à mettre en parallèle avec l'esthétique et l'encombrement du produit.

En effet, l'absence de caisson de basse et la taille relativement modeste des satellites font du T60 un kit adapté à la plupart des scénarios. On peut donc les associer à différents produits, mais aussi à différentes installations au bureau ou à la maison. On regrette un peu que Creative ne propose pas un coloris blanc pour satisfaire tout le monde, mais l'élégance de la robe noire doit lui permettre de s'adapter à la plupart des situations. Creative a su rester sobre, mais dans leur dessin, les satellites gardent un côté « moderne » qui fait mouche. Le seul véritable regret de « conception » est lié à l'absence de « télécommande » ou boîtier de contrôle déporté.

N'exagérons pas l'absence de cet « oubli » de la part de Creative dans la mesure où la compacité du kit fait que les contrôles du satellite droit ne sont jamais loin. Il dispose d'un large potentiomètre pour le volume ainsi que de trois boutons. Un pour l'allumage / extinction, un second pour l'activation du son surround ou pour passer sur le casque/micro - nous y reviendrons - et un troisième pour l'option ClearDialog. Chaque bouton dispose de sa petite LED que l'on ne peut désactiver, mais qui reste discrète. Franchement, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Creative. Ah si, un « détail » : la façade brillante des satellites capte très « bien » les traces de doigts.

Un bon rendu, d'intéressantes options logicielles / matérielles

Les multiples options de connexion du T60 nous ont poussé à tester la bête sur différents scénarios. Nous avons débuté avec le mode Bluetooth 5.0 qui s'avère bien pratique pour connecter à la volée le smartphone et ainsi écouter la musique d'un ami de passage par exemple. Il reste possible de s'en servir avec un PC - laptop ou desktop - mais il nous faut souligner une limitation fort regrettable : Creative se contente ici du seul codec SBC alors que le Bluetooth est capable de bien mieux. La qualité de rendu est alors « handicapée » par la technologie de transmission, même si cela reste parfaitement exploitable, bien sûr.

Il n'est évidemment pas question de pareille limitation en mode USB-C et nous avons ici pu profiter de nos morceaux « HD » afin d'éprouver le rendu des T60... et nous en sommes plutôt satisfaits. Bien sûr, il faut raison garder et le rendu des basses souffre de l'absence de caisson / de la taille des haut-parleurs, sur un morceau comme le Bad Guy de Billie Eilish par exemple, on perçoit clairement les limitations du produit. Pour autant, il n'y a vraiment pas de quoi se sentir floué. On profite malgré tout d'une bonne descente dans les graves et l'homogénéité générale est intéressante. Les médiums ne présentent aucun creux et les aigus ne sifflent que très modérément.

Le Creative T60 a donc d'intéressants arguments surtout si vous limitez l'espace à sonoriser à un petit salon. On évitera de trop pousser le volume, mais ce n'est pas vraiment une surprise sur des satellites aussi compacts. On évitera aussi d'activer le mode surround : c'est bien sûr une question de goûts, mais s'il élargit effectivement la scène sonore, il a aussi tendance à rendre le tout bien moins précis, plus « vaporeux ». Bof. En revanche, les autres options proposées par Creative peuvent être assez redoutables. Le ClearDialog est par exemple une excellente surprise lors de l'écoute d'un podcast : les voix ressortent alors très bien, mais ce n'est pas adapté à l'écoute musicale.

Notez que Surround et ClearDialog ne fonctionnent pas si vous utilisez un casque... car il s'agit là d'un des atouts remarquables du T60. Il dispose à l'arrière de la connectique jack pour brancher un casque, un micro ou un casque-micro, mais c'est surtout l'implémentation qui est intéressante puisque le logiciel Creative permet de tout gérer simplement. On passe d'un appareil à l'autre avec une redoutable efficacité : un bouton en façade permet la bascule et le kit SmartComms peut être activé afin que notre voix soit automatiquement détectée à la moindre parole. Une fonction dite NoiseClean parfait le tableau : elle supprime les bruits parasites pour garder une bonne qualité d'échanges.

Sur le papier, le T60 pouvait faire penser à une sorte de petit frère peu inspiré des T100, dans la pratique, c'est bien plus que cela. S'il a été « contraint » de faire quelques concessions, Creative en a surtout profité pour intégrer des nouveautés logicielles intéressantes avec ce module ClearDialog pour des voix qui ressortent davantage ou le kit SmartComms pour de meilleures communications. Hélas, ce dernier n'est compatible que Windows 10. Dommage pour les Mac. S'il est peut-être un peu en retrait du côté des basses, le T60 assure l'essentiel et propose un rendu audio équilibré, sans défaut marqué, à condition de ne pas trop monter en volume. En somme, un produit bien pensé, riche de multiples fonctionnalités et qui sait rester abordable.

ON A AIMÉ : Polyvalence de la connectique

Prise en charge d'un casque/micro externe

Rendu audio globalement satisfaisant

Qualité des modules ClearDialog, VoiceDetect et NoiseClean

ON N'A PAS AIMÉ : Pas de télécommande / contrôles déportés

Disparition du mode EQ du T100

Limitation au SBC en Bluetooth