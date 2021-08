Une cartouche de Super Mario Bros. achetée 2 millions de dollars, record battu

Les records tombent de plus en plus vite et les prix grimpent de plus en plus haut. Une barre symbolique a été dépassée pour un exemplaire du "padre" des jeux de plate-forme qui a fêté ses 35 ans l'an dernier.

Le vintage est l'avenir de l'homme. Ou du moins du collectionneur fortuné. Comme le rapporte le New York Times, un exemplaire de Super Mario Bros. a été acheté pour la somme de 2 millions de dollars (1,7 millions d'euros) via la plateforme Rally. Il ne s'agit pas d'une enchère mais d'une revente d'une copie acquise en avril dernier par ses investisseurs.

Comme vous pouvez vous en douter, cette cartouche encore dans sa boîte n'a jamais été ouverte. Elle est aussi dans un état impeccable. L'acheteur a préféré rester anonyme.

Encore un record

Il y a encore quelques mois, les sommes investies par les collectionneurs ne dépassaient guère les 200.000 dollars. En 2019, le même jeu NES partait pour 100.150 dollars très précisément. En novembre 2020, c'est un Super Mario Bros. 3 extrêmement rare qui s'arrachait pour 156.000 dollars.

Depuis avril dernier, c'est l'escalade : à peine un Super Mario Bros. se vendait 660.000 billets verts qu'un The Legend of Zelda le dépassait, le 9 juillet, étant vendu 870.000 dollars. Tout ça pour quoi ? Abdiquer deux jours plus tard face à un Super Mario 64 qui aura trouvé preneur pour 1.560.000 dollars, qui lui-même doit maintenant dire bye-bye au record. Vous aurez remarqué que, dans tous les cas cités, on ne parle que de jeux Nintendo. Cela ne vous évoque pas quelque chose que l'on peut découvrir chaque semaine ?