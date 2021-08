TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 30 de 2021 : Oui mais sur SWITCH !

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Et voici celui de la trentième de l'année 2021.

On prend les mêmes et on recommence pour la millième fois du siècle ? Peut-être oui. Comme vous pouvez le voir sur le classement ci-dessous, produit par le SELL, qui s'est renseigné comme chaque semaine, ce sont ENCORE des jeux Switch qui dominent le TOP 5 des meilleures ventes sur cette semaine 30 de l'année 2021. Etes-vous vraiment étonnés ?

Tour de pass-pass ?

Et comme souvent ou presque depuis quelques semaines, c'est le tout récent The Legend of Zelda : Skyward Sword qui caracole en tête durant cet été pluvieux, devant le toujours indécrottable Mario Kart 8 Deluxe, lui-même suivi cette fois par Animal Crossing : New Horizons, puis suivent tranquillement Super Mario 3D World + Bowser's Fury et Ring Fit Adventure qui revient en forme. Bref, l'été est définitivement portable. Logique ?

Classement des ventes en France en 2021 (semaine 30) :

Rendez-vous dans quelques jours pour la trente-et-unième semaine de 2021.