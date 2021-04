Cette cartouche scellée de Super Mario Bros. s'est vendue à un prix EXORBITANT

On le sait tous, les cartouches de jeux vidéo se vendent désormais à prix d'or. Les collectionneurs de tous poils qui ont su ou voulu garder ces précieux trésors du passé (ou ceux qui le seront plus tard), sont désormais considérés comme des businessmen avertis, en plus d'être des fans de jeux vidéo. Une nouvelle '"affaire" vient nous le rappeler de manière cinglante.

C'est ce que révèle site The Verge, qui a eu vent d'une version de Super Mario Bros. NES totalement fermée et sous "cloche", et qui a donc été vendue aux enchères in fine pour la bagatelle de ... 600.000 dollars !

Le prochain pour 1 million ?

Le tweet en question parle même du jeu "le plus cher de tous les temps". A date, c'est sans doute le cas en effet, mais on imagine aisément que la suite promet également d'être très fructueuse pour certains collectionneurs avertis..

Sealed Super Mario Bros. sells for $660,000, shattering record for most expensive game ever https://t.co/CmhNnrjySO pic.twitter.com/w3gv33Bf1D - The Verge (@verge) April 2, 2021

Une cartouche dorée

Nintendolife nous rappelle d'ailleurs à juste titre que, l'année dernière, une autre cartouche scellée de Super Mario Bros. NES s'est vendue pour 114 000 $ aux enchères. La nouvelle cartouche en question, sur le même titre décidément fort recherché, du fait de sa rareté, fut un temps à 310.000 $ aux enchères... avant que l'offre ne double littéralement, sur les sept derniers jours !

Quand on sait qu'il existe au total pas moins de 40 millions d'exemplaires de Super Marios Bros. NES, on imagine que quelques personnes ont encore dans leur carton (sans le savoir ?), un trésor de guerre "scellé" qui ne demande qu'à sortir de son habitation longue durée, afin d'aller sur l'étagère d'un potentiel richissime collectionneur...

Pour finir, rappelons que la Nintendo PlayStation s'était vendue à 310.000 dollars, également aux enchères, malgré une offre refusée à 1,2 million de dollars...