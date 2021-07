The Last of Us : Nouvelles photos et vidéos du tournage de la série HBO

La série tirée de The Last of Us fait très régulièrement parler d'elle en ce moment. Entre les annonces de casting, les photos publiées par les comédiens ou encore son impact sur l'économie canadienne, elle a de nombreuses raisons de faire l'actualité. Et de toute évidence, ce n'est que le début.

À lire aussi : The Last of Us : Neil Druckmann explique pourquoi le film ne s'est pas fait

Comme nous vous l'indiquions il y a quelques jours, le tournage de la série The Last of Us produite par la chaîne américaine HBO a débuté dans la province de l'Alberta au Canada. Et si les lieux de tournage sont parfois totalement barricadés et interdits au public, cela ne semble pas (encore) être le cas de l'adaptation de la saga créée par Naughty Dog.

En effet, une twittos canadienne répondant au pseudonyme de "necromonica1" a décidé de se rendre dans la banlieue de Calgary pour tenter de visiter le tournage de The Last of Us. Et il s'avère qu'elle y est parvenue sans aucune difficulté. La canadienne a en effet partagé sur son compte Twitter des photos et vidéos prises "on set." Ces dernières montrent que la ville canadienne a été transformée afin de ressembler à la ville d'Austin au Texas (pour rappel, il coûte bien moins cher de tourner au Canada qu'aux États-Unis).

Walking down the road omg omg pic.twitter.com/3GDYiah61Z - Ted's desk 🧛‍♀️ 🇨🇦 kindness is punk (@necromonica1) July 19, 2021

Cops on TLOU pic.twitter.com/EaBRlCZZzH - Ted's desk 🧛‍♀️ 🇨🇦 kindness is punk (@necromonica1) July 19, 2021

Tournage détendu

De son propre aveu, personne ne lui a demandé de quitter les lieux, et elle a même pu discuter avec des membres de l'équipe. Elle explique en revanche qu'elle a dû ranger son smartphone lorsque les caméras ont commencé à filmer.

Comme le montrent ces photos et vidéos, il semblerait que l'équipe tourne actuellement des passages qui se passent avant que la situation ne dégénère de manière définitive. "necromonica1" indique par ailleurs qu'elle a pu apercevoir Nico Parker, la jeune comédienne qui incarne ici Sarah, la fille de Joel.

La première saison de The Last of Us comportera dix épisodes. La série, qui n'a pas encore de date de diffusion annoncée aux États-Unis ou en France, mettra également en scène Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna et Merle Dandridge dans les rôles Joel, Ellie, Tommy et Marlene respectivement. En attendant des informations officielles sur la diffusion de la série, il ne serait pas étonnant que d'autres images du tournage se retrouvent en ligne dans les semaines à venir.

Que vous inspirent ces premières images des lieux de tournage de The Last of Us ? Votre impatience de découvrir cette série grandit-elle ? Ou ce qui a été diffusé à propos de cette série jusqu'à présent vous refroidit ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.