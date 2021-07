The Last of Us : La série HBO recrute trois acteurs de plus, dont un venu des jeux

Nous vous indiquions il y a quelques jours que le tournage de la série HBO tirée de The Last of Us avait débuté à Calgary et que plusieurs des comédiens principaux de cette adaptation étaient déjà sur place. Mais cela ne veut pour autant pas dire que la chaîne américaine en a fini avec les recrutements. Preuve en est, plusieurs comédiens de plus viennent de rejoindre la distribution de la série.

Une fois n'est pas coutume, c'est le site américain Deadline qui a eu la primeur d'une annonce de casting concernant la série The Last of Us actuellement en tournage. Cette fois, c'est de trois ajouts dont il est question. Et l'un d'entre eux a pour particularité de concerner un comédien déjà présent dans les jeux vidéo The Last of Us.

En effet, Deadline rapporte que Jeffrey Pierce, l'acteur qui prêtait sa voix à Tommy dans les jeux The Last of Us apparaîtra dans plusieurs épisodes de la série. Le rôle de Tommy ayant déjà été attribué à Gabriel Luna, Jeffrey Pierce incarnera ici un autre personnage. Ce dernier s'appelle Perry et est un rebelle vivant en zone de quarantaine.

Les deux autres ajouts à la distribution de la série de HBO sont Murray Bartlett et Con O'Neil. Ces derniers n'ont pour leur part pas joué dans les jeux de Naughty Dog. Les deux acteurs camperont Frank et Bill respectivement, deux survivalistes qui vivent seuls dans une ville isolée.

Les choses se font

Pour rappel, Jeffrey Pierce est le second comédien ayant participé aux jeux originaux à avoir un rôle dans The Last of Us made in HBO. Merle Dandrige, qui incarnait Marlene dans les jeux, sera elle aussi présente devant la caméra. Et contrairement à Jeffrey Pierce, elle reprendra quant à elle le rôle qu'elle avait dans les jeux.

Comme indiqué précédemment, l'épisode pilote de The Last of Us est réalisé par le cinéaste russe primé à Cannes, Kantemir Balagov. La série The Last of Us dans son ensemble est pour sa part issue de la collaboration entre Craig Mazin, le créateur de la série Chernobyl, et Neil Druckmann, le réalisateur, scénariste et producteur des jeux au sein du studio californien. À l'heure où sont écrites ces lignes, la série n'a toujours pas de date de diffusion annoncée.

Que dites-vous de cette nouvelle annonce de casting ? Auriez-vous préféré que, dans la mesure du possible, les comédiens des jeux reprennent leurs rôles originaux pour cette série ? Qu'attendez-vous de cette adaptation ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.