The Last of Us : Le tournage de la série a commencé, première photo des comédiens

Il y a quelques jours, nous vous indiquions que HBO avait trouvé la comédienne pour incarner Sarah Miller, la fille de Joel, dans la série adaptée de The Last of Us. Et nous supposions alors que le début de tournage devait être imminent, les rôles principaux ayant été attribués. Il apparaît désormais que parler d'imminence n'était pas exagéré.

Ça y est, c'est (enfin) parti, le tournage de la série The Last of Us a débuté. L'information est on ne peut plus crédible puisqu'elle provient d'un des principaux intéressés. En effet, le comédien Gabriel Luna, qui incarne Tommy dans cette adaptation, a posté sur son compte Instagram officiel une photo sur laquelle il apparaît en compagnie de Pedro Pascal, l'interprète de Joel et Nico Parker, la comédienne qui prêtera ses traits à Sarah. Cette photo "de famille" est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Cette photo géolocalisée permet au passage de découvrir que la série The Last of Us sera tournée à Calgary au Canada. Même s'il a déjà été indiqué que la production de HBO ne se contentera pas de suivre l'histoire du jeu, il est possible de déduire de cette photo partagée par Gabriel Luna que le tournage se fait pour l'instant dans l'ordre chronologique de l'aventure du jeu et que l'équipe filme pour l'instant ce qui se passe au début du célèbre titre de Naughty Dog.

Une diffusion pour quand ?

Pour rappel, l'épisode pilote de The Last of Us, qui est très certainement celui en train d'être tourné à Calgary, est réalisé par le cinéaste russe primé à Cannes, Kantemir Balagov. Et pour rappel, la série The Last of Us est le fruit de la collaboration entre Craig Mazin, le créateur de la série Chernobyl, et Neil Druckmann, le réalisateur, scénariste et producteur des jeux au sein du studio californien.

À l'heure où sont écrites ces lignes, la série The Last of Us n'a pas encore de date de diffusion annoncée. On ne sait pas non plus si des négociations sont déjà en cours avec des diffuseurs français. D'ici l'arrivée de la série sur les écrans américains, il y a fort à parier que nous aurons de nouvelles occasions de vous en parler.

