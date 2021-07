The Last of Us : La série HBO serait "le plus gros projet" en tournage au Canada, le budget évoqué

De nos jours, tourner aux États-Unis est souvent trop couteux pour les studios hollywoodiens. Le Canada permettant de simuler différents environnements états-uniens tout en bénéficiant de coûts de tournage bien moins élevés, de nombreuses productions établissent leur campement dans le pays de Justin Trudeau. C'est le cas de la série The Last of Us. Mais cela ne veut pour autant pas dire que HBO y va à l'économie.

Le site de la chaîne de télévision canadienne CTV News a récemment publié un article consacré aux nombreux tournages pour le cinéma et la télévision qui ont lieu ces derniers temps dans la province de l'Alberta. Et parmi les productions évoquées se trouvait la série The Last of Us dont le tournage a récemment débuté à Calgary.

Pour les besoins de cet article, CTV News a interrogé Damian Petty, le président de l'AIEST 212 (pour Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma), la branche de Calgary du syndicat canadien des travailleurs de l'industrie du spectacle. Selon lui, la série tirée du jeu de Naughty Dog est un projet immense :

The Last of Us, dont le tournage commence cette semaine, est clairement un monstre. Elle a cinq directeurs artistiques et emploie une armée composée de centaines de techniciens. Elle a eu droit à six mois de préparation (de tournage) et va être en tournage pendant 12 mois.

Ils ont dépensé sans compter

Malheureusement pour les curieux, Damian Petty ne révèle pas le budget total de la série. Il affirme en tout cas qu'il est bel et bien question d'un projet d'envergure avec des épisodes coûtant des dizaines de millions de dollars à produire :

Je ne peux pas confirmer le montant du budget officiel mais je peux dire que c'est certainement le plus gros projet actuellement en tournage au Canada.



Ce projet dépasse de loin le cap des budgets par épisode à huit chiffres. Il y a donc un effet multiplicateur en ce qui concerne son impact sur notre économie. Il y a des centaines d'entreprises associées de près ou de loin au projet qui bénéficient de la pléthore de travail disponible.

Face à une telle débauche de moyens, il est possible de s'attendre à des épisodes dignes de petits films. Pour rappel, la première saison de The Last of Us sera composée de dix épisodes. La série, qui n'a pas encore de date de diffusion annoncée, mettra en scène Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna et Merle Dandridge dans les rôles Joel, Ellie, Tommy et Marlene respectivement.

