The Last of Us : Neil Druckmann explique pourquoi le film ne s'est pas fait

Comme les fans de The Last of Us le savent, l'univers imaginé par Naughty Dog sera prochainement transformé en série télé. Mais avant que les choses ne se concrétisent entre Sony et HBO, il était envisagé que les mésaventures de Joel et Ellie soient transformées en film. Mais cela ne s'est pas fait et un des cerveaux derrière The Last of Us vient d'expliquer pourquoi.

Neil Druckmann était récemment l'invité du podcast Script Apart. Sans surprise, il ne s'est pas contenté d'évoquer le début de son travail sur un éventuel The Last of Us Part III au cours de cette intervention. Comme l'indique le titre de cette news, le co-président de Naughty Dog a également parlé du projet avorté de film The Last of Us.

À propos de ce dernier, celui qui est également co-auteur des jeux, a révélé que si les choses ne se sont finalement pas faites, c'est en raison de différences fondamentales au sujet de ce que devait être ce film entre les représentants du studio de cinéma et les créateurs du jeu :

Quand je travaillais sur l'adaptation en film (de The Last of Us), la réflexion et les notes (transmises par le studio de cinéma, ndlr) étaient du genre "comment faire en sorte que cela soit plus spectaculaire ? Comment rendre les scènes d'action plus spectaculaires ?"



Cela ne collait pas avec The Last of Us et je pense que c'est pour ça que le film ne s'est finalement pas fait.

Différences d'interprétation

Le studio en question, dont les responsables ne sont pas nommés par Neil Druckmann, se focalisait sur les scènes d'action du jeu et souhaitait se reposer sur cette aspect du jeu pour créer le film. Le co-réalisateur de The Last of Us Part II explique que du côté de Naughty Dog, les scènes d'action sont perçues comme des accessoires de la narration et qu'ils avaient une toute autre vision de ce qu'aurait dû être un film TLOU :

Notre approche pour The Last of Us était "faisons du film un film indépendant." Envisageons ce projet comme si nous étions l'équipe d'un film indépendant, avec sa manière spécifique de filmer et l'impression d'intimité et d'envergure modeste que renvoient de tels films. Et avec la série nous avons la possibilité de creuser ces aspects car nous n'avons pas besoin d'avoir autant de scènes d'action qu'il y en a dans le jeu.



Dans le jeu, certaines des mécaniques sont là pour des questions de rythme. Vous devez utiliser ces mécaniques de temps en temps, vous devez proposer suffisamment d'affrontements pour entraîner le joueur à utiliser ces mécaniques. C'est quelque chose dont vous pouvez vous débarrasser (dans la série télé) car il est question d'un autre type de média. Il faut donc se concentrer sur les points forts de ce dernier.

Les fans de The Last of Us peuvent s'attendre à ce que l'action ne soit pas au coeur de ce que proposera la série actuellement en chantier chez HBO. Pour rappel, le tournage de cette dernière n'a pas encore débuté et elle n'a donc pas encore de date de diffusion. Supervisée par Craig Mazin, Neil Druckmann et Carolyn Strauss, la série The Last of Us mettra en scène Pedro Pascal, Bella Ramsey et Gabriel Luna dans les rôles de Joel, Ellie et Tommy respectivement.

Que pensez-vous de la manière de voir les choses de Neil Druckmann ? Êtes-vous d'accord avec lui ? Auriez-vous aimé un film The Last of Us orienté action ? Avez-vous hâte de regarder la série télé ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.