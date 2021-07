Among Us : Les versions PS4 et PS5 bientôt de sortie ? L'indice estival

Disponible depuis bientôt trois ans, le très streamé Among Us continue inlassablement de faire l'actualité : récemment récompensé de deux Game Awards lors de l'édition 2020, le jeu de traîtrise professionnelle est désormais occupé à conquérir un nouveau marché : celui des bonnes vieilles consoles de salon. Encore faudrait-il planifier l'atterrissage.

À voir aussi : Dying Light fête le 4 juillet avec des feux d'artifice anti infectés

Le trio qui compose le studio Innersloth peut se frotter les mains : alors même qu'Among Us continue de se faire désirer sur PS4 & Cie, le jeu-phénomène a récemment profité d'une semaine de gratuité sur l'Epic Games Store pour voir sa communauté accueillir 15 millions de joueurs supplémentaires, un bien joli score qui valide une fois encore la stratégie de Liu, Bromander et Willard.

Airshipping

Au printemps dernier, Innersloth nous promettait l'arrivée du titre sur PS4 et PS5 pour cette année, alors même que les versions Xbox One et Xbox Series continuent de se faire désirer. Heureusement, l'attente pourrait peut-être bientôt prendre fin, du moins si l'on en croit les informations du compte PlayStation Game Size, qui a vu Among Us rejoindre "une base de données", sans prendre le soin de préciser laquelle :

🚨 Among Us Release Date Set For 31 August 2021 (According To Database)



⬛ THIS DATE CAN BE A PLACE-HOLDER



🟫 #AmongUs #PS4 pic.twitter.com/TIPwOB44Oo - PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 4, 2021

Le jeu de meurtre et de dénonciation pourrait donc arriver sur les consoles d'un célèbre constructeur japonais avant la fin de l'été, bien qu'il faille une fois encore manipuler cette information avec les pincettes de rigueur au vu du peu d'éléments fournis.

Pour l'heure, les versions Xbox One et Xbox Series n'ont pas encore refait parler d'elles, bien que Microsoft ait déjà pris le soin de préciser qu'elles seraient disponibles dès le premier jour dans le fameux Game Pass. Voilà qui devrait à n'en point douter créer des vocations.

Quoi qu'il arrive, Among Us, déjà disponible sur Android, iOS, Nintendo Switch et PC., devrait arriver en 2021 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.