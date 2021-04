Among Us sur PS5 et PS4 cette année

Comme promis, discrètement, le State of Play de ce jeudi 29 avril 2021 n'a pas été consacré à 100 % à Ratchet, Clank et la très nouvelle Rivet. En ouverture, Subnautica Below Zero avait aussi une petite place tandis que s'annonçait un célèbre jeu d'imposture.

À voir aussi : PS5 : Revivez State of Play Ratchet & Clank Rift Apart (REPLAY)

Il ne reste plus que l'écosystème PlayStation à infiltrer. Ce sera fait. Among Us sortira sur PS5 et PS4 en 2021. Disponible sur mobiles, PC et Nintendo Switch, le jeu multi asymétrique d'Innersloth dans lequel un équipage répare son vaisseau tandis qu'un traître, à démasquer, tente de tout faire capoter, est également prévu sur supports Xbox à une date indéterminée. Qui dégainera le premier ? Allez savoir.

Bury the Ratchet

Des parties online de 4 à 10 joueurs attendent donc les possesseurs de consoles de Sony prochainement, sur les quatre cartes disponibles. Avec du cross-play. Comme on peut s'en douter, et parce qu'il faut toujours aux différents constructeurs un moyen de se démarquer, la version fraîchement révélée disposera de contenu exclusif. En l'occurrence, et ça s'accordait avec le State of Play, ce sont des éléments cosmétiques Ratchet & Clank. Aucun prix n'a été donné, mais l'on peut s'attendre à payer moins de 5 euros, comme sur PC et Switch.