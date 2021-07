Donkey Kong : Un nouveau jeu, un projet animé et d'autres plans pour les 40 ans

Elles sont de plus en plus nombreuses, les licences à atteindre un âge vénérable, pour ne pas dire mûr. Du côté de chez Nintendo, outre les célébrations des 35 ans de Super Mario Bros. puis Zelda, on pourrait bien préparer quelque chose pour un grand singe à cravate.

Nintendo aurait une salve de projets en développement autour de la licence Donkey Kong. Selon le site de fans DK Vine, Nintendo Life et le leaker Zippo, rebondissant sur un tweet printanier du YouTubeur LonelyGoomba, un nouveau jeu serait développement depuis 2 ou 3 ans. C'est Nintendo EPD, responsable de Super Mario Odyssey, qui serait en charge. Et il serait question d'un jeu de plate-forme en 2D, mais pas d'un nouvel épisode de Donkey Kong Country.

Il pourrait toutefois ne s'agir que d'un début. Parce que le premier Donkey est arrivé dans les salles d'arcade il y a 40 ans, et que c'est un bel anniversaire, Nintendo veut clairement faire reprendre du service à son primate lanceur de tonneaux. Plus de 6 ans après la sortie de Donkey Kong Country Tropical Freeze, voilà une perspective qui ravirait les fans.

Sur tous les fronts

Dans son post, Zippo explique savoir de source sûre que Nintendo a bien d'autres médias en tête. Un projet de film ou série d'animation avec les personnages de Donkey Kong serait en tout début de production.

La zone Super Nintendo World du parc d'attractions Universal Studios Japan se préparerait à ouvrir une nouvelle section dédiée. Des photos de maquettes partagées par Unofficial Universal Orlando Podcast en 2019 le laissaient déjà présager.

D'autres insiders et rois de la fuite avaient déjà clamé qu'une étrange porte close du Super Nintendo World cachait cette portion nous emmenant dans la jungle. Et il y a fort à parier que des produits dérivés seront de la partie. Même si l'on se gardera de ne pas prendre tout cela sans pincettes, vous les voyez venir, les Game & Watch ressuscités et modernisés ? Au passage, la première borne de Donkey Kong ayant son anniversaire calé au 9 juillet 1981, peut-être faut-il s'attendre à des annonces très prochainement...

Sinon, en attendant, les trois Donkey Kong Country de la Super NES sont accessibles via le Nintendo Switch Online.