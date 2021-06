Ghost of Tsushima Director's Cut classifié sur PS5 et PS4 par l'ESRB

L'annonce n'aura rien de surprenant pour ceux qui scrutent avec autant d'assiduité que l'arrivée des envahisseurs mongols l'actualité de Ghost of Tsushima : Jin Sakai fera bientôt son retour dans une version revue et corrigée du jeu de 2020, sous-titré Director's Cut pour l'occasion. Au katana, le cut ?

Comme bien souvent, c'est l'ESRB qui vend la mèche, et offre un surplus de crédibilité aux récentes rumeurs évoquant l'arrivée d'un épisode bonus en forme de standalone : Ghost of Ikishima. Si rien ne vient pour le moment le préciser, difficile de ne pas voir dans cette réédition prévue sur PS4 et sur PS5 la version complète du dernier jeu de Sucker Punch.

Sakai tous les jours par ici

Le détail de la fiche ne mentionne pas de réelles différences avec l'originale, comme ce fut timidement le cas avec la version PS5 de Death Stranding il y a quelques jours, mais la présence d'un contenu payant uniquement présent sur PS4 offre un indice de taille sur le contenu de cette édition Director's Cut, qui pourrait donc directement inclure la fameuse extension dans sa version next-gen, laissant aux possesseurs de l'original la liberté de repasser à la caisse.

Encore un peu de patience : à la vitesse où vont les choses, nous ne devrions plus avoir besoin d'attendre trop longtemps avant de découvrir ce que Sony nous réserve avec Ghost of Tsushima Director's Cut, listé sur PS4 et PS5, donc.