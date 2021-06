PS5 : Ghost of Tsushima recevrait une extension standalone dès cette année

Une expression populaire affirme qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Si la rumeur du jour dit vrai, Sony en a visiblement bien conscience. En effet, une nouvelle rumeur affirme que le constructeur japonais compte très rapidement rebondir sur la grande popularité de Ghost of Tsushima.

La rumeur du jour affirme que Sony va prochainement annoncer une extension standalone (autrement dit qui ne nécessite pas de posséder le jeu original pour fonctionner) de Ghost of Tsushima. Tweetée par plusieurs insiders et journalistes anglophones, cette rumeur a par exemple été reprise par "Nick," membre du podcast XboxEra autrefois connu sous le pseudonyme de "Shpeshal_ED" et auteur de plusieurs scoops confirmés ces derniers mois.

En plus de s'étonner du nombre de personne qui a eu accès à cette information en avance, "Nick" nomme le jeu "Ghost of Ikishima" et explique qu'en termes d'envergure, sa taille devrait être similaire à celle d'Uncharted : The Lost Legacy, Marvel's Spider-Man : Miles Morales ou encore Gears 5 : Hivebusters.

Ça pourrait arriver vite

Toujours selon l'insider, Sony viserait pour l'instant une sortie en 2021 pour ce Ghost of Ikishima. "Nick" explique en revanche qu'il ne sait pas si le jeu sortira à la fois sur PS5 et PS4 ou s'il ne sera proposé que sur PS5. Étant donné la stratégie actuelle de Sony en matière de sorties cross-génération, il ne serait pas surprenant, si le jeu existe bel et bien, qu'il soit proposé sur les deux générations.

Pour info, Ikishima est un archipel se trouvant dans le détroit de Tsushima. Il s'agit d'une zone également touchée par l'invasion mongole dont il est question dans Ghost of Tsushima. Rumeur oblige, tous ces éléments sont à prendre avec des pincettes en attendant une annonce officielle. À en croire "Nick," Ghost of Ikishima devrait être montré dans un événement prévu par Sony pour cet été.

Le géant de l'électronique ayant déjà vendu plus de 6,5 millions d'exemplaires de Ghost of Tsushima, il ne serait pas étonnant qu'il cherche à exploiter cette popularité sans trop tarder.

Que vous inspire cette rumeur ? La trouvez-vous crédible ? Seriez-vous intéressé par un tel jeu ? Préféreriez-vous une suite "complète" de Ghost of Tsushima ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.